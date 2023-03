Life

Πέθανε ο Γιώργος Ζωγράφου

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Γιώργος Ζωγράφος. Η ανάρτηση από το "Σπίτι του Ηθοποιού".

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 81 ετών, ο ηθοποιός Γιώργος Ζωγράφος.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του δημοσιοποίησε το «Σπίτι του Ηθοποιού» μέσω ανακοίνωσής του στα social media.

Γεννημένος στην Πάτρα, το 1942, ο Γιώργος Ζωγράφος φοίτησε στη δραματική σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου.

Κατά την διάρκεια της καλλιτεχνικής του διαδρομής είχε συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο, συμμετέχοντας σε περιοδείες του σε Ευρώπη και ΗΠΑ, την πρώτη διετία της δεκαετίας του ΄70, με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με το Θεσσαλικό Θέατρο, με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κρήτης, Παράλληλα, με την Πειραματική Σκηνή Πειραιά Θέατρο Νέων, Θίασο Ρεπερτορίου Νίκου Χατζίσκου κ.α.

Ανάμεσα στις θεατρικές παραστάσεις στις οποίες είχε συμμετάσχει ήταν τα «Χορικά» της Ζωζώς Νικολούδη (1970-71), ο «Διγενής» στο Εθνικό Θέατρο (1971-72) κ.α.

