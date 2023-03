Κοινωνία

Hellenic Train: Δρομολόγια με λεωφορεία μετά τα Τέμπη

Η Hellenic Train ανακοίνωσε δρομολόγια με λεωφορεία για «ορισμένες διαδρομές» μετά τα Τέμπη. Η ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Hellenic Train ανακοίνωσε πως θα δρομολογήσει από την Τετάρτη (15/3) λεωφορεία για ορισμένες διαδρομές, έως ότου αποκατασταθεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

«Η Hellenic Train ανακοινώνει την δρομολόγηση λεωφορείων, από την Τετάρτη 15 Μαρτίου, για την μετακίνηση επιβατών σε ορισμένες διαδρομές, έως ότου αποκατασταθεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία.

Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν με νεότερη ανακοίνωση αύριο».

