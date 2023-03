Πολιτική

Τέμπη: Πώς και πότε θα επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια τα τρένα μετά την τραγωδία

Νέα συνάντηση με τους εργαζόμενους του σιδηροδρόμου είχε ο υπουργός Επικρατείας για την ασφαλή επανεκκίνηση των τρένων.

Νέα συνάντηση με τους εργαζόμενους του σιδηροδρόμου είχε σήμερα ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό πλαίσιο ασφαλούς λειτουργίας του, έως ότου να λειτουργήσει το νέο σύστημα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης ETCS στο τέλος του ερχόμενου Σεπτεμβρίου.

Στη συνάντηση, τη δεύτερη κατά σειρά, τέθηκε από πλευράς των εργαζόμενων το πακέτο προτάσεων για την άμεση ασφαλή επανεκκίνηση των δρομολογίων και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης τόσο των εργαζόμενων όσο και του επιβατικού κοινού.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά των σιδηροδρομικών, το «πράσινο φως» αναμένεται να δοθεί πρώτα στην επανέναρξη δρομολογίων του προαστιακού της Αθήνας, στον οποίο υπάρχει πλήρης τηλεδιοίκηση, όπως και στην επαναλειτουργία των εμπορευματικών τρένων και εν συνεχεία στα επιβατικές αμαξοστοιχίες.

Hellenic Train: Δρομολόγια με λεωφορεία για ορισμένες διαδρομές

Εν τω μεταξύ, δρομολόγια με λεωφορεία σε «ορισμένες διαδρομές», τις οποίες όμως δεν προσδιορίζει προς το παρόν, ανακοίνωσε η Hellenic Train.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την Τετάρτη (15/3) θα διενεργούνται δρομολόγια με λεωφορεία για ορισμένα σημεία της διαδρομής που δεν διεξάγονται με το τρένο, μετά την τραγωδία στα Τέμπη.

Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων σε ενημέρωσή της η Hellenic Train προσθέτοντας πως αύριο Τρίτη θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις.

