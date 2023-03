Αθλητικά

NBA: Ο Αντετοκούνμπο “έλαμψε” στο Σακραμέντο

O Greek Freak επέστρεψε ξεκούραστος μετά τον τραυματισμό του και πρόσθεσε ακόμη μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο ενεργητικό του.

Το πόσο επιδραστικός είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς αποτυπώθηκε στο παρκέ του «Golden 1 Center». Ύστερα από τρία ματς στα «πιτς» ο Έλληνας σούπερ σταρ επέστρεψε στην ενεργό δράση και έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στη νίκη των Μπακς επί των Κινγκς στο Σακραμέντο. Μια νίκη με την οποία άνοιξαν ακόμα περισσότερο την «ψαλίδα» από τους Μπόστον Σέλτικς στην Ανατολή.

Ο «Greek Freak» πέτυχε 19 από τους 46 πόντους του στην 3η περίοδο βοηθώντας την ομάδα του να πάρει το μομέντουμ του αγώνα έχοντας επιστρέψει και από το -15 του α' ημιχρόνου. Συνολικά αγωνίστηκε 34 λεπτά και είχε 17/27 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 6/7 βολές, 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο αλλά και 5 λάθη. Τα ευχάριστα νέα για τον Μπουντενχόλζερ ενόψει της συνέχειας ήρθαν από τον Κρις Μίντλετον, ο οποίος πραγματοποίησε το καλύτερο παιχνίδι το μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε.

Τελείωσε το ματς με 31 πόντους, έχοντας από τη πλευρά του 4/7 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 8/8 βολές και 9 τελικές πάσες, την ώρα που ο Μπρουκ Λόπεζ μέτρησε άλλους 23 πόντους με 4/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Μάλιστα ο σέντερ των Μπακς είχε και έναν έντονο διαπληκτισμό με τον Τρέι Λάιλς λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος με αποτέλεσμα αμφότεροι να αποβληθούν από το παιχνίδι.

Για λογαριασμό των Κινγκς, ο Ντομάντας Σαμπόνις έκανε τα... πάντα στο παρκέ, αν και έριξε την απόδοσή του από τα μέσα της 3ης περιόδου και μετά, έχοντας 23 πόντους, 17 ριμπάουντ και 15 ασίστ! Πρώτος σκόρερ ήταν ο Φοξ με 35 πόντους και 13/23 εντός παιδιάς ωστόσο ο παίκτης-κλειδί και εκείνος που κράτησε τους Κινγκς στο ματς στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ο Κέβιν Χουέρτερ με 28 πόντους και 8/11 τρίποντα! Μάλιστα τα οκτώ εύστοχα σουτ έξω από τα 7.25 μέτρα ισοδυναμούν και με προσωπικό ρεκόρ καριέρας.

