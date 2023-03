Κόσμος

Ισημερινός: Απόδραση πρώην Υπουργού η οποία κατηγορείται για διαφθορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόδραση της Μαρία Ντουάρτε, προκάλεσε διπλωματικό επεισόδιο ανάμεσα στον Ισημερινό και την Αργεντινή.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισημερινού ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως πρώην υπουργός καταδικασμένη για υπόθεση διαφθοράς, η οποία είχε βρει άσυλο στην πρεσβεία της Αργεντινής στο Κίτο, τράπηκε σε φυγή, απαιτώντας από το Μπουένος Άιρες να δώσει εξηγήσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής, ο Σαντιάγο Καφιέρο, ενημέρωσε τον ομόλογό του του Ισημερινού, τον Χουάν Κάρλος Ολγκίν, ότι «η κυρία Μαρία Ντουάρτε διέφυγε από την πρεσβεία της Αργεντινής στο Κίτο».

Ο Αργεντινός πρεσβευτής Γκαμπριέλ Φουξ «εκλήθη αμέσως» από τη διπλωματία του Ισημερινού για να δώσει «εξηγήσεις» όσον αφορά την «απόδραση» της κυρίας Ντουάρτε, η οποία είχε βρει καταφύγιο στην πρεσβεία της Αργεντινής στο Κίτο τον Αύγουστο του 2020, αφού της επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης οκτώ ετών για διαφθορά, κατά την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Η πρώην υπουργός Μεταφορών και Δημοσίων Έργων καταδικάστηκε, όπως και ο πρώην πρόεδρος Ραφαέλ Κορέα —εξόριστος στο Βέλγιο— και άλλοι πρώην αξιωματούχοι κυβερνήσεων του για τη συμμετοχή που τους αποδίδεται σε κύκλωμα που φέρεται να έλαβε 7,6 εκατ. δολάρια από επιχειρήσεις ως δωροδοκίες με αντάλλαγμα την ανάθεση συμβάσεων για την εκτέλεση δημοσίων έργων, κατά την εισαγγελία.

Τον Δεκέμβριο του 2022, ο Ισημερινός αρνήθηκε να επιτρέψει την ασφαλή διέλευση της πρώην υπουργού, που ζητούσε να της επιτραπεί να εγκαταλείψει τη χώρα και να πάει στην Αργεντινή, όπου της έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο.

Η διένεξη για την υπόθεση, αναγνώριζε την εποχή ο κ. Ολγκίν, πλήττει τις διμερείς σχέσεις.

«Ο Ισημερινός κάλεσε την Αργεντινή να δώσει εξηγήσεις και απαίτησε (...) περισσότερες πληροφορίες», σημείωσε χθες ο κ. Ολγκίν, διαμηνύοντας πως θα «ληφθούν τα προσήκοντα μέτρα» μετά το επεισόδιο αυτό.

Ο σοσιαλιστής πρώην πρόεδρος Κορέα, μέλη της κυβέρνησής του και συνεργάτες του απορρίπτουν όλοι τις αποφάσεις της δικαιοσύνης του Ισημερινού, καταγγέλλουν πως υφίστανται πολιτικό διωγμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Ερυθραία: Ισχυρή έκρηξη σε παντοπωλείο

Καναδάς: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος σκορπώντας τον θάνατο

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Τρίτη