“The 2Night Show” - Μενέλαος Γεωργίου: Τα εγκλήματα που συγκλόνισαν και η έρευνα πίσω από αυτά (βίντεο)

Ο 23χρονος νεαρός που εντυπωσιάζει με τα επιτυχημένα podcast, μίλησε για την απόφασή του να ασχοληθεί με υποθέσεις δολοφονιών που συντάραξαν τη χώρα μας και να δώσει μια άλλη οπτική.



Στην παρέα του «The 2Night Show» βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο Μενέλαος Γεωργίου.



Ο 23χρονος νεαρός που εντυπωσιάζει με τα επιτυχημένα podcast, αλλά και το πηγαίο ταλέντο του να ερευνά «Γεγονότα που συγκλόνισαν» την Ελλάδα. Μίλησε για την απόφασή του να ασχοληθεί με υποθέσεις δολοφονιών που συντάραξαν τη χώρα μας και να δώσει μια άλλη οπτική μέσα από τα podcast του.

Έχει ασχοληθεί μέχρι τώρα με πολύκροτες υποθέσεις, όπως αυτή του Θεόφιλου Σεχίδη, τη δολοφονία της Κικής Κούσογλου και την υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού ηθοποιού, Νίκου Σεργιανόπουλου.



Για την υπόθεση Σεχίδη, ο Μενέλαος Γεωργίου ανέφερε: «Μίλησα με τον ψυχίατρο Γιώργο Τζεφεράκο για τον Θεόφιλο Σεχίδη, ο οποίος και είχε την επιμέλειά του όσο βρισκόταν στο Ψυχιατρικό ίδρυμα Κορυδαλλού. Φτάσαμε στο σημείο να καταλήξουμε ότι δεν δικάστηκε δίκαια διότι έπασχε από μια ψυχική πάθηση που δεν του επέτρεπε να καταλάβει το λάθος των πράξεων του. Ένας εισαγγελέας δίκασε έναν βαριά ψυχικά άνθρωπο χωρίς ελαφρυντικά. Μέσω του επεισοδίου θεωρούσα ότι θα το ακούσουν και όλοι θα μου στείλουν σχόλια ότι τον θυμούνται, ότι είναι τέρας και κανίβαλος.



Μου έστειλε μια κοπέλα μετά τη δημοσιοποίηση του επεισοδίου και μου είπε ότι έχει ψυχασθένεια και ένιωσε μέσω όσων άκουσε ότι δεν είναι φρικιό, ότι δεν είναι τέρας. Δεν είναι μόνο εγκλήματα και πέταξε τον θείο του και του έκοψε το κεφάλι του, μιλάμε για έναν άνθρωπο που είχε ψυχασθένεια και οι γονείς του δεν τον στήριξαν να βοηθηθεί. Στην κοινωνία μας υπάρχει το στίγμα της ψυχικής νόσου. Πρέπει να φτάσουμε σε σημείο να μην υπάρχει στίγμα. Αυτό το «είσαι τρελός» πρέπει να σταματήσει να ακούγεται. Είναι στίγμα. Η νεότερη αδερφή του Σεχίδη είχε επίσης σχιζοφρένεια. Υπάρχει ιστορικό».

Για την υπόθεση του Νίκου Σεργιανόπουλου είχε μιλήσει και με τη Ναταλία Γερμανού προκειμένου να καταρρίψει και η ίδια τις φήμες που υπήρχαν γύρω από το όνομά του. Μάλιστα, όπως ανέφερε, αρκετά κίτρινα μέσα ενημέρωσης έδειχναν και το άψυχο σώμα του ηθοποιού στις εφημερίδες, μη σκεπτόμενοι το μακάβριο του θεάματος.

Ο Μενέλαος Γεωργίου μίλησε και για την Αγγελική Νικολούλη και αποκάλυψε το πώς κατάφερε να τον γνωρίζουν πολύ καλά οι συνεργάτες της.

