Πέθανε o Ντικ Φόσμπερι

Ο άνθρωπος που άλλαξε για πάντα το άλμα εις ύψος έφυγε από την ζωή.



Ο Ντικ Φόσμπερι, Ολυμπιονίκης το 1968 και ο άνθρωπος που έφερε επανάσταση στο άλμα εις ύψος με μια τεχνική (Παλμός Φόσμπερι) που έγινε σχολή και που σήμερα φέρει το όνομά του, πέθανε σε ηλικία 76 ετών.

Ο Αμερικανός πρωταθλητής απεβίωσε την Κυριακή αλλά την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή την Δευτέρα (13/3) ο μάνατζέρ του, Ρέι Σούλτε, με μια ανάρτηση στο Instagram.

«Με βαριά καρδιά πρέπει να ανακοινώσω ότι ο μακροχρόνιος φίλος και πελάτης Ντικ Φόσμπερι πέθανε ειρηνικά στον ύπνο του νωρίς το πρωί της Κυριακής, μετά από μια σύντομη επανεμφάνιση λεμφώματος», έγραψε ο Σούλτε στην ανάρτησή του.

