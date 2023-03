Πολιτική

Τέμπη – Οικονόμου: Οι υπουργοί της δικής μας Κυβέρνησης οφείλουν και πρέπει να μιλήσουν

«Το θέμα της υποψηφιότητας του Καραμανλή στις προσεχείς εκλογές, θα τεθεί όταν έρθει η ώρα», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Είναι σοκαριστικοί οι διάλογοι που έρχονται στο φως, υπήρξε μια αλληλουχία σφαλμάτων εκείνο το βράδυ του δυστυχήματος, αλλά δεν είναι η μόνη αιτία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, το έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από αυτά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Σε ερώτηση εάν η κατάσταση στον ΟΣΕ ήταν γνωστή στην κυβέρνηση ή και στον πρωθυπουργό, απάντησε ότι «σε επίπεδο πρωθυπουργού η εικόνα αυτή δεν είχε φτάσει, δεν είχε μεταφερθεί τέτοια εικόνα, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι οι αρμόδιοι όφειλαν να ξέρουν».

Αναφορικά με τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή ο κ. Οικονόμου είπε ότι «υπάρχει πολιτική ευθύνη, η οποία ανελήφθη και γι' αυτό τον λόγο» δηλαδή την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι σιδηρόδρομοι.

«Κάνεις δεν μπορεί να αρνηθεί ότι με τέτοιες παθογένειες ο πρωθυπουργός μάχεται από την πρώτη στιγμή. Λέω ότι προφανώς όφειλαν να ήξεραν αυτό το μπάχαλο σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό του ΟΣΕ», ενώ επισήμανε ότι «σε κάθε παρουσία του ο πρωθυπουργός είχε πει ότι η επόμενη 10ετία θα είναι η δεκαετία των σιδηροδρόμων σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου».

Επανέλαβε ότι η εικόνα της διάλυσης των σιδηροδρόμων σε επίπεδο κυβέρνησης δεν είχε μεταφερθεί και συμπλήρωσε ότι θα απαντηθούν ερωτήματα όπως εάν είχε μεταφερθεί από τον ΟΣΕ προς τον υπουργό.

«Ήταν κομμάτι της πολιτικής ευθύνης που ανελήφθη ότι όφειλαν να ξέρουν το μαύρο χάλι που υπήρχε στη διοίκηση του ΟΣΕ» είπε χαρακτηριστικά και εξήγησε: «μιλάμε για τη νοοτροποία του λουφάρω και φεύγω μισή ώρα νωρίτερα από τη βάρδια, βάζω τον καινούριο για να πάρουν τα ρεπό τους οι παλιοί, κάνω τον έξυπνο και φεύγω παίρνοντας μια αναρρωτική άδεια την επόμενη μέρα για να μην μπλέξω».

Για τις συμβάσεις είπε ότι η ιστορία και η εξέλιξη τους θα αποδειχθεί στη Βουλή, πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση παρέλαβε ένα τελματωμένο έργο και ότι από το 2019 «με καθυστερήσεις ξεμπλοκαρίστηκε ένα έργο που σήμερα έχει παραδοθεί στο 70%».

Για τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι το θέμα της υποψηφιότητάς του θα τεθεί όταν έρθει η ώρα, τώρα δεν είναι του παρόντος.

Για το εάν θα δώσει εξηγήσεις, ο κ. Οικονόμου απάντησε: «Θεωρούμε αυτονόητο ότι όλοι οι άνθρωποι, και πρωτίστως οι πολιτικοί, που έχουν οποιοδήποτε ρόλο στην υπόθεση, οφείλουν να είναι στη διάθεση αυτών που κάνουν τις έρευνες. Την ώρα που λέμε ότι ο κ. Σπίρτζης είναι εξαφανισμένος, είναι αυτονόητο ότι και οι υπουργοί της δικής μας κυβέρνησης οφείλουν και πρέπει να μιλήσουν και είμαι προσωπικά σίγουρος ότι θα πουν αυτά που πρέπει».

Σε ερώτηση αν ο κ. Καραμανλής θα πάει στη Βουλή απάντησε: «Η εκτίμησή μου είναι ότι θα πάει στη Βουλή και όπου χρειαστεί».

Για τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι "το 2017 έπρεπε να έχουν παραδοθεί 52 σταθμοί και 3 κέντρα τηλεδιοίκησης, αλλά τελικά παρελήφθησαν 17 σταθμοί και κανένα κέντρο τηλεδιοίκησης. Όλα τα στοιχεία θα κατατεθούν στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από εκείνους, ότι ήρθε ο Μητσοτάκης και διέλυσε τον σιδηρόδρομο, λες και δεν υπάρχουν χρόνιες παθογένειες στο δημόσιο. Εμείς δεν αρνηθήκαμε ότι στη διάρκεια της 4ετίας δεν καταφέραμε να αλλάξουμε και να συγκρουστούμε με πράγματα που έρχονται από πολύ μακριά. Όμως έχουμε ασυμβίβαστη διάθεση σύγκρουσης, ο κόσμος γνωρίζει πότε γίναν βήματα για να πάει το κράτος μπροστά και ποιοι τα έκαναν και ποιοι προέβαλαν αντιστάσεις".

Τέλος κάλεσε να μην μετατραπεί η τραγωδία σε έναν εμφύλιο μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής και τόνισε ότι οι ευθύνες θα αποσαφηνιστούν στα δικαστήρια. Για τις διαδηλώσεις είπε ότι είναι υγιές πως η κοινωνία θέλει να εκφράσει την αγωνία, την αγανάκτηση και την οργή της.

Πηγή: skai.gr

