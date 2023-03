Οικονομία

Πόλεμος στην Ουκρανία: Παρατάθηκε η συμφωνία για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας

Η Ουκρανία θα εμμείνει στους όρους της συμφωνίας που είχε υπογραφεί προηγουμένως και αφορούσε μια παράταση 120 ημερών της πρωτοβουλίας για την εξαγωγή σιτηρών.

Η συμφωνία για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας που διευκολύνει τις εξαγωγές ουκρανικών γεωργικών προϊόντων παρατάθηκε με βάση τους προηγούμενους όρους της, δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Αλεξάντερ Γκρούσκο σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

«Πράγματι, η συμφωνία παρατάθηκε – συμφωνήθηκε να παραταθεί για 60 ημέρες», δήλωσε ο Γκρούσκο στο TASS.

Η Ουκρανία θα εμμείνει στους όρους της συμφωνίας που είχε υπογραφεί προηγουμένως και αφορούσε μια παράταση 120 ημερών της πρωτοβουλίας για την εξαγωγή σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ουκρανός κυβερνητικός αξιωματούχος.

«Θα τηρήσουμε αυστηρά τη συμφωνία», δήλωσε ο αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, στο Reuters.

