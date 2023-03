Κοινωνία

Ηλιούπολη: 17χρονοι λήστεψαν φαρμακείο

Πώς κατάφεραν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν τους δυο ανήλικους δράστες. Σε βάρος τους είχε σχηματισθεί δικογραφία για συμμετοχή και σε εγκληματική ομάδα.

Στη σύλληψη 2 ανηλίκων προχώρησαν χθες Δευτέρα, οι αστυνομικές Αρχές στην Ηλιούπολη.

Λίγο μετά τις 19:00 χθες, οι δυο 17χρονοι, με την απειλή όπλου και φορώντας κουκούλες, μπήκαν σε φαρμακείο στην Ηλιούπολη και αφού απείλησαν δύο υπαλλήλους, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό από το ταμείο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που περιπολούσαν στην περιοχή, έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις, εντόπισαν τον έναν από τους δύο 17χρονους που βρισκόταν σε πλατεία από κοινού με άλλους 7 ανήλικους, τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφάλειας Ηλιούπολης, όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ανωτέρω ληστείας.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι ρέπλικα, φωτοβολίδα και χρηματικό ποσό.

Από την έρευνα που ακολούθησε από το Τμήμα Ασφάλειας Ηλιούπολης και έπειτα από συνδυαστική αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και αποδεικτικών μέσων επετεύχθη η ταυτοποίηση και του δεύτερου 17χρονου που συμμετείχε στη ληστεία, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ηλιούπολης.

Επιπλέον, σε βάρος των δυο συλληφθέντων είχε σχηματισθεί δικογραφία για συμμετοχή τους σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε ληστείες σε βάρος ανηλίκων σε περιοχές της Αργυρούπολης, Παλαιού Φαλήρου και Δάφνης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τη συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

