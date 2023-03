Αθλητικά

Θεσσαλονίκη: Σε “Άλκης Καμπανός” μετονομάστηκε ο δρόμος όπου δολοφονήθηκε ο 19χρονος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκινημένοι, οι γονείς του 19χρονου αδικοχαμένου φοιτητή βρέθηκαν το πρωί στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο γιος τους σε τυφλό οπαδικό χτύπημα.

Φανερά συγκινημένοι, οι γονείς του 19χρονου αδικοχαμένου φοιτητή Άλκη Καμπανού βρέθηκαν το πρωί στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο γιος τους σε τυφλό οπαδικό χτύπημα, την 1η Φεβρουαρίου 2022. Η παρουσία τους στην περιοχή Χαριλάου έγινε με αφορμή την επίσημη τελετή μετονομασίας του δρόμου από Άνθιμου Γαζή σε Άλκη Καμπανού από τη δημοτική αρχή του δήμου Θεσσαλονίκης.

«Η θυσία του Άλκη ας αποτελέσει ένα νέο ξεκίνημα για τον αθλητισμό μας, με λιγότερη βία και σχεδόν καθόλου θύματα», είπε ο πατέρας του 19χρονου Αριστείδης Καμπανός, μετά την τελετή των αποκαλυπτηρίων που έγιναν σε κλίμα συναισθηματικής φόρτισης.

Όπως είπε ο κ. Καμπανός, είναι η δεύτερη φορά που βρίσκεται μαζί με τη σύζυγό του, Μελίνα, στο σημείο της δολοφονίας του παιδιού τους, μέσα σε διάστημα 15 ημερών. «Καταλαβαίνετε τη συγκίνησή μου, είναι πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά η αγάπη όλου του κόσμου μου δίνει κουράγιο για να το ξεπεράσω όσο μπορώ. Σας ευχαριστώ όλους», ανέφερε.

Στην τελετή παρέστησαν ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Γιουτίκας, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης Πέτρος Λεκάκης και ο πρόεδρος του ΑΣ Άρης Λευτέρης Αρβανίτης.

Ο κ. Ζέρβας, μετά τα αποκαλυπτήρια της οδού, ανέφερε: «Βρισκόμαστε σε ένα σημείο που αγαπούσε και σύχναζε ο Άλκης, μέχρι εκείνη τη μοιραία βραδιά. Ο Άλκης χάθηκε με έναν τραγικό, βίαιο τρόπο, αλλά δικό μας χρέος είναι να κρατάμε την παρουσία του ζωντανή. Και αυτό έχει ως στόχο η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Θεσσαλονίκης: ο Άλκης να βρίσκεται ανάμεσά μας και αυτό το σημείο να θυμίζει για πάντα την ύπαρξη αυτού του παιδιού και τον άδικο χαμό του. Και να φροντίσουμε όλοι μαζί ποτέ ξανά να μην ζήσουμε, να μην έχουμε τέτοιες τραγωδίες και τέτοια εγκλήματα».

Ο υφυπουργός κ. Καλαφάτης πρόσθεσε πως χρέος της Πολιτείας είναι να κρατήσει άσβεστη την μνήμη του 19χρονου. «Αυτό γίνεται και με τη σημερινή ονοματοδοσία. Να συμβάλουμε ο καθένας με τον τρόπο του σε μία προσπάθεια που πρέπει να είναι αδιάλειπτη και συνεχής για να μην συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Ο Άλκης είναι στις καρδιές μας και θα είναι για πάντα».

Στα σκαλιά όπου καθόταν ο Άλκης μαζί με τους φίλους του και δέχτηκαν τα δολοφονικά χτυπήματα από τους 12 οπαδούς του ΠΑΟΚ έστεκε σιωπηλή και συγκινημένη η μητέρα του 19χρονου, Μελίνα, και στενοί τους συγγενείς, που άφησαν στο σημείο λίγα λουλούδια.

Επόμενο βήμα η τοποθέτηση μνημείου στο σημείο της δολοφονίας

Επόμενο βήμα θα είναι η τοποθέτηση ενός μνημείου στο σημείο της δολοφονίας του φοιτητή, καθώς εγκρίθηκε η χωροθέτησή του από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού του δήμου Θεσσαλονίκης.

Το αίτημα για μετονομασία της οδού και για την τοποθέτηση μνημείου είχε υποβάλει ο Α.Σ. Άρης προς τον δήμο Θεσσαλονίκης λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του 19χρονου.

Ο πρόεδρος του κιτρινόμαυρου συλλόγου κ. Αρβανίτης μίλησε για μία πολύ συγκινητική στιγμή και ευχαρίστησε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον Δήμο Θεσσαλονίκης που αποδέχτηκαν το αίτημα του συλλόγου. «Στόχος», τόνισε, «ήταν και θα είναι πάντα να μείνει άσβεστη η μνήμη του Άλκη που τόσο άνανδρα δολοφονήθηκε σε αυτό το σημείο, ώστε το φως της ψυχής του να διώξει το σκοτάδι που έχει απλωθεί στην πόλη».





Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Οι φάκελοι για τα δυστυχήματα σε βάθος 15ετίας και οι νέες διώξεις

Τροχαίο δυστύχημα: Μηχανή συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό

Γιάννινα: Χειροπέδες στον πατέρα που έδειρε την έγκυο κόρη του