Εκλογές στην Τουρκία: Δημοσκοπική καθίζηση του Ερντογάν στη Σαμψούντα

Ο Τούρκος Πρόεδρος φέρεται να έχει απώλειες 18 ποσοστιαίων μονάδων, σε σχέση με το ποσοστό που είχε λάβει στην ίδια περιοχή, στις εκλογές του 2018.

Νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Hbs φέρει τον Ταγίπ Ερντογάν να χάνει 18 μονάδες στην Σαμψούντα, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Η έρευνα στην μεγαλύτερη συνοικία της Σαμψούντας με πληθυσμό 312 χιλιάδες κατοίκους διεξήχθη στις 11 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της ο Ταγίπ Ερντογάν λαμβάνει 41,8 % παρόλο που στις εκλογές του 2018 είχε λάβει 59,9% των ψήφων.

Από την άλλη όμως σήμερα άρχισαν και τα φιλοκυβερνητικά μέσα να παρουσιάζουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων στον Τούρκο Πρόεδρο.

Έρευνα που παρουσιάστηκε στο κανάλι Α Χαμπέρ που πρόσκειται στην κυβέρνηση κάλεσε τους ψηφοφόρους να απαντήσουν στο ερώτημα αν ο Ταγιπ Ερντογάν ή ο Κιλιτσντάρογλου θα είχαν μεγαλύτερη επιτυχία στη διαδικασία αναδιάρθρωσης. Το 65% απάντησε Ερντογάν και το 35% απάντησε Κιλιτσντάρογλου.

Στο ερώτημα εάν πιστεύετε ότι η αντιπολίτευση θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια καταστροφή αν βρισκόταν στην εξουσία, το 67% απάντησε όχι και το 32% απάντησε ναι.

