Τραγωδία στα Τέμπη - Γεράσιμος Ιάσονας: Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάστασή του (βίντεο)

Η θεία του μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό". Τι είπε για τον "Γολγοθά" που ανεβαίνει η οικογένειά του.



Σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 20χρονος Γεράσιμος Ιάσονας Γεωργιάδης, ο οποίος βρέθηκε από τους διασώστες έξω από τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό" μίλησε η θεία του Γεράσιμου – Ιάσονα. Όπως είπε η κατάσταση του είναι κρίσιμη αλλά σταθερή.

Όπως είπε μόνο οι γονείς του τον επισκέπτονται στο νοσοκομείο, καθώς οι γιατροί φοβούνται για ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και η ίδια περνά πολλές ώρες έξω από το νοσοκομείο. Αντλούν δύναμη από τον Θεό, από την οικογένειά και από τους φίλους που όλον αυτόν τον καιρό τους έχουν συμπαρασταθεί.

Τα μηνύματα που λαμβάνουν από φοιτητές είναι συγκινητικά, τόνισε Η τελευταία επικοινωνία που είχε ο Γεράσιμος – Ιάσονας ήταν με την μητέρα του, η οποία τον αποχαιρέτησε από τον Βόλο και ο πατέρας του ο οποίος τον έβαλε στο τρένο.

Στην 1.00 τα ξημερώματα και ενώ είχε γίνει το δυστύχημα, η μητέρα του του είχε στείλει μήνυμα «πάρε με» για να της πει ότι έφτασε . Η απάντηση δεν ήρθε και τότε ξεκίνησε η ανησυχία ότι κάτι έγινε.

Στην συνέχεια περιέγραψε το πώς έμαθαν για το δυστύχημα και τι ακολούθησε για να βρουν τον Γεράσιμο Ιάσωνα τελικά στο νοσοκομείο.

