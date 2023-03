Κοινωνία

Καιρός - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός στην χώρα. Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα.



Επιδείνωση προβλέπεται να παρουσιάσει ο καιρός στην χώρα μας από την Τετάρτη (15-03-2023) έως και το μεσημέρι της Παρασκευής (17-03-2023) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται κατά τόπους από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, πιθανώς από χαλαζοπτώσεις και από ενισχυμένους ανέμους, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Αύριο Τετάρτη (15-03-2023)

α) από τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και από το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

β) από τις απογευματινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από αργά το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Β. Την Πέμπτη (16-03-2023)

α) μέχρι τις απογευματινές ώρες στα νησιά του βορείου και του ανατολικού Αιγαίου

β) από το μεσημέρι κατά διαστήματα στις Κυκλάδες και την Κρήτη

γ) στα Δωδεκάνησα νωρίς το πρωί και ξανά από το απόγευμα.

Γ. Την Παρασκευή (17-03-2023) μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα: Μηχανή συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό

Νέα Ερυθραία: Ισχυρή έκρηξη σε παντοπωλείο

Γιάννινα: Χειροπέδες στον πατέρα που έδειρε την έγκυο κόρη του