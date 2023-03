Πολιτική

Τέμπη – Βουλή: Αίτημα της ΝΔ να ενημερώσουν την αρμόδια επιτροπή πρώην Υπουργοί

Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας καλούνται οι Χρυσοχοΐδης, Σπίρτζης, Καραμανλής και Γεραπετρίτης, προκειμένου να ενημερώσουν για την εξέλιξη των έργων της σύμβασης 717.

Αίτημα για τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να ενημερώσουν για την επίμαχη σύμβαση «717» οι πρώην υπουργοί Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Χρήστος Σπίρτζης, Κώστας Αχ. Καραμανλής και ο υπουργός Επικρατείας, Γ. Γεραπετρίτης, κατέθεσε η ΝΔ.

Συγκεκριμένα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ κατέθεσε αίτημα προς τον πρόεδρο της Βουλής, Κ. Τασούλα και τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Αθ. Μπούρα, για τη σύγκληση της παραπάνω επιτροπής «προκειμένου να ενημερώσουν τα μέλη της Επιτροπής για την πορεία και την εξέλιξη των έργων της σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση-σηματοδότηση, οι πρώην υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών κ.κ. Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ, Σπίρτζης Χρήστος, Καραμανλής Αχ. Κωνσταντίνος καθώς και ο νυν υπουργός Επικρατείας κ. Γεραπετρίτης Γεώργιος».

Την Δευτέρα η συνεδρίαση

Μετά τα αιτήματα των Κοινοβουλευτικών Ομάδων για σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας σχετικά με το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, η συνεδρίαση αποφασίστηκε να διεξαχθεί στις 11 το πρωί την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ανέφερε ότι είναι προφανώς, όπως ανέφερε χθες και στη Διάσκεψη των Προέδρων ότι και αυτή, η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας είναι μια από όσες εκτιμά ότι θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού έργου. Ο πρόεδρος της Βουλής, επισήμανε, ότι είναι προφανές ότι με την αυριανή συνεδρίαση - ενημέρωση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου η οποία συγκαλείται για ενημέρωση από τον υπουργό Επικρατείας και της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας τη Δευτέρα, ανοίγει ο κύκλος των σχετικών συζητήσεων και δεν κλείνει αυτή η κοινοβουλευτική διερεύνηση.

Σε δήλωση του ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και Α’ Αντιπροέδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Γιώργος Κατρούγκαλος αναφέρει:

"Η Νέα Δημοκρατία, μετά την προφανή κατακραυγή για την προσπάθεια συγκάλυψης, άλλαξε εκούσα-άκουσα και για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μέρες τη στάση της για την διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας στα Τέμπη. Χθες, στην Διάσκεψη των Προέδρων, είχε υπαναχωρήσει από την ομόφωνη θέση όλων των κομμάτων να καλέσει η Επιτροπή Θεσμών όλους τους εμπλεκόμενους στην τραγωδία, παραπέμποντας στις καλένδες τη σύγκληση της λόγω, τάχα, αδυναμίας συμφωνίας ως προς το ποιος θα κληθεί. Σήμερα η κυβερνητική πλειοψηφία, όχι με πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής, αλλά κάνοντας χρήση της διάταξης του Κανονισμού που επιτρέπει στους βουλευτές να τη συγκαλούν, με αίτημα των δύο πέμπτων, ζητά να κληθούν σε ακρόαση οι υπουργοί που είχαν εμπλοκή με τη σύμβαση 717/2004 για την τηλεδιοίκηση. Η Βουλή πράγματι πρέπει να διερευνήσει την πολύπαθη σύμβαση. Αλλά όχι μόνο αυτήν. Η κυβέρνηση με την κίνηση αυτή συνεχίζει την προπαγανδιστική τακτική να μετακινηθεί η συζήτηση από τις πραγματικές ευθύνες της κατάρρευσης της λειτουργίας του ΟΣΕ . Όλα τα αίτια και οι υπαίτιοι της τραγωδίας πρέπει να έρθουν στο φως, τίποτα να μην μείνει στο σκοτάδι. Η διάλυση των διαδικασιών, των δομών και η αποψίλωση του προσωπικού του Οργανισμού, η κατάργηση κάθε δικλείδας ασφαλείας που μέχρι το 2019 απέτρεπαν μετωπική σύγκρουση τρένων.

Γι’αυτό πρέπει, όπως ήδη έχουμε ζητήσει, να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών, δηλαδή και οι υφυπουργοί, που είχαν στις αρμοδιότητες τους τον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ, όπως και ο Γενικός Γραμματέας. Πρέπει να κληθεί ο κ. Χατζηδάκης, ο πρώτος που υπέγραψε σύμβαση για την τηλεδιοίκηση, την 10005/2007. Πρέπει να κληθεί η προηγούμενη και νέα διοίκηση των εταιριών ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train και, φυσικά, οι Πρόεδροι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των οποίων οι έγκυρες προειδοποιήσεις είχαν τόσο ανεύθυνα αγνοηθεί. Το είπαμε και το επαναλαμβάνουμε: ούτε η ελληνική κοινωνία ούτε εμείς θα ανεχθούμε οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης, διάχυσης και συσκότισης των ευθυνών".

Την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ζήτησε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, προκειμένου να διερευνηθεί το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Με επανειλημμένες παρεμβάσεις της στην Βουλή η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ έχει ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ την πλήρη διερεύνηση των ευθυνών για το σιδηροδρομικό έγκλημα στα Τέμπη, που δεν περιορίζονται στις όποιες προσωπικές ευθύνες υπάρχουν και πρέπει να αποδοθούν, αλλά και στις διαχρονικές ευθύνες που εντοπίζονται στις πολιτικές που υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κυνήγι του κέρδους και η πολιτική της απελευθέρωσης στο σιδηροδρομικό δίκτυο είναι το έδαφος πάνω στο οποίο ανθούν οι ελλείψεις, οι καθυστερήσεις τα κενά και τα ανθρώπινα λάθη. Σε αυτήν την κατεύθυνση το ΚΚΕ στηρίζει τις συγκλονιστικές κινητοποιήσεις του λαού και της νεολαίας, που ξεδιπλώνονται από άκρη σε άκρη σε όλη την χώρα. Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε και την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την διερεύνηση αυτού του εγκλήματος και την κλήση σε ακρόαση όλων των Υπουργών Μεταφορών που υλοποίησαν την πολιτική απελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ από το 2007 μέχρι σήμερα, των διοικήσεων του ΟΣΕ και της Hellenic Train, καθώς και των εκπροσώπων των εργαζομένων, όπως έχουν προταθεί».





