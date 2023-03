Συνταγές

Γεμιστά από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Μια μοναδική συνταγή με τέλεια γέμιση για πεντανόστιμα γεμιστά από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.



Μια μοναδική συνταγή για γεμιστά έφτιαξε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ο καθένας μπορεί να γεμίσει ότι θέλει, μπορούμε να γεμίσουμε τα πάντα όπως ντομάτα, πιπεριά, κολοκύθι, πατάτα κρεμμύδι, μαρουλόφυλλο, αμπελόφυλλο. "Όλα τα λεφτά" είναι η γέμιση, είπε.

Για τα γεμιστά

6 ώριμες και σφιχτές μεγάλες ντομάτες

3 μελιτζάνες φλάσκες μέτριες

3 πιπεριές πράσινες

2 κ.σ. φρυγανιά

1 κ.σ. ζάχαρη

Για τη γέμιση

1 κολοκύθι χοντροτριμμένο

12 κ.σ. ρύζι καρολίνα

2 ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα

1 1/3 φλ. ελαιόλαδο

5 κ.σ. κουκουνάρι

5 κ.σ. σταφίδα μαύρη

1 ματσ. μαϊντανό ψιλοκομμένο

1 ματσ. φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Για τα λαχανικά

Πλένουμε όλα τα λαχανικά και τα ανοίγουμε για να φτιάξουμε τα γεμιστά μας.

Κόβουμε 1 φέτα (καπάκι) απ’ την κάθε ντομάτα (να μείνει ενωμένη με την ντομάτα δεν αποχωρίζουμε τελείως) και με κουτάλι ή παριζιέν αδειάζουμε την ψίχα της, προσέχοντας να αφήσουμε λίγη σάρκα στη φλούδα ώστε να μην ανοίξουν μετά στο γέμισμα και στο ψήσιμο τα γεμιστά μας.

Κρατάμε την ψίχα της ντομάτας για σάλτσα. Την αλέθουμε στο μπλέντερ.

Πασπαλίζουμε κάθε ντομάτα με λίγο αλάτι και ελάχιστη ζάχαρη.

Τις γυρνάμε ανάποδα σε δίσκο, ν’ αφήσουν τα υγρά τους.

Κόβουμε 1 φέτα (καπάκι) απ’ το πάνω μέρος της πιπεριάς και αφαιρούμε τα σποράκια και το λευκό μέρος τους.

Κόβουμε 1 λεπτή φέτα απ’ το πίσω μέρος της μελιτζάνας ώστε να κάθονται καλά στο ταψί.

Αφαιρούμε και μια φέτα απ’ το κοτσάνι και με κουτάλα ή παριζιέν αδειάζουμε την ψίχα της και την ψιλοκόβουμε.

Για την γέμιση

Πρώτα αλέθουμε στο μπλέντερ τη σάλτσα της ντομάτας.

Κρατάμε το 1/2 της αλεσμένης ντομάτας για το τέλος της συνταγής.

Σε βαθύ τηγάνι ζεσταίνουμε 1/2 φλ. από το συνολικό ελαιόλαδο και σοτάρουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι για 2-3?.

Προσθέτουμε το κολοκύθι και την ψίχα της μελιτζάνας και σοτάρουμε 2-3 λεπτά, να μαραθούν.

Προσθέτουμε το ρύζι το κουκουνάρι και τη σταφίδα και ανακατεύουμε.

Περιχύνουμε με το 1/2 της αλεσμένης ντομάτας και 1 φλ. νερό.

Αλατοπιπερώνουμε και σιγοβράζουμε για 5 λεπτά.

Αποσύρουμε απ’ τη φωτιά τη γέμιση.

Πασπαλίζουμε με τα ψιλοκομμένα μυρωδικά.

Η γέμιση πρέπει να είναι αρκετά ζουμερή όταν θα γεμίσουμε τα λαχανικά. Στήσιμο και ψήσιμο Γεμίζουμε κάθε λαχανικό μέχρι τα 3/4, γιατί θα φουσκώσει το ρύζι με το ψήσιμο.

Βάζουμε τα καπάκια και τα αραδιάζουμε σε βαθύ ταψί, το ένα κοντά στο άλλο.

Σε ένα μπολ χτυπάμε με σύρμα την υπόλοιπη αλεσμένη ντομάτα με το υπόλοιπο 1 φλ. ελαιόλαδο.

Αλατοπιπερώνουμε και μ’ ένα κουτάλι περιχύνουμε το ταψί.

Τέλος, ανακατεύουμε τη φρυγανιά με τη ζάχαρη και πασπαλίζουμε τα γεμιστά.

Τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C στις αντιστάσεις, το πρώτο μισάωρο σκεπασμένα.

Έπειτα, αφαιρούμε και συνεχίζουμε το ψήσιμο, που συνολικά διαρκεί 1 ώρα και 15΄.

Σερβίρονται ζεστά ή κρύα. Είναι απίθανα την επόμενη ημέρα σε θερμοκρασία δωματίου με ώριμη πικάντικη φέτα, ξινομυζήθρα Πάρου ή ξύγαλο Κρήτης.

