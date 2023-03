Life

“THE FRIEND”: Ανατρεπτικό το τελευταίο επεισόδιο (εικόνες)

Η μίνι σειρά του ΑΝΤ1+ ολοκληρώνεται αυτή την Τετάρτη. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο!

Το αγαπημένο ΑΝΤ1+ Original «THE FRIEND», μία πρωτότυπη κωμική και ταυτόχρονα δραματική σειρά χωρίς ταμπού, ξαφνιάζει με την ιστορία της. Σε μία φωτεινή Αθήνα, ο πρωταγωνιστής της, ο Ορφέας, τον οποίο υποδύεται ο Γιώργος Χρυσοστόμου, είναι ένας φίλος επί… πληρωμή. Ένας συναρπαστικός χαρακτήρας που αντιμετωπίζει τα πάντα, όσο δύσκολα κι αν είναι, σαν να παίζει σε videogame, διατηρώντας πάντα την αισιοδοξία, την αισθητική και την αξιοπρέπειά του.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Ενώ η ζωή του Ορφέα βρίσκεται σε θανάσιμο κίνδυνο, βρίσκει έναν αναπάντεχο σύμμαχο στη φυλακή. Η Ελένη προσπαθεί απεγνωσμένα να εμποδίσει τα σχέδια του Ηρακλή και ανακαλύπτει στοιχεία που ίσως αλλάξουν την έκβαση της υπόθεσης.

Ο Βασίλης μεταφέρει την Πηνελόπη στο μαιευτήριο, όπου επιπλοκές βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή του μωρού. Στο δικαστήριο, η δίκη παίρνει απρόσμενη τροπή και η ετυμηγορία οδηγεί τον Ορφέα και την Πηνελόπη να ξεχάσουν τη ζωή που ήξεραν.

Συντελεστές

Σενάριο: Φωτεινή Αθερίδου

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης

Πρωταγωνιστές: Γιώργος Χρυσοστόμου, Κατερίνα Μαυρογιώργη, Νάνσυ Μπούκλη, Κώστας Μαγκλάρας, Φωτεινή Αθερίδου, Φιόνα Γεωργιάδη, Νίκος Γεωργάκης, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Κατερίνα Μισιχρόνη κ.ά.

Tα επεισόδια του «THE FRIEND» είναι διαθέσιμα στο antennaplus.gr

