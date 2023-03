Κοινωνία

Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης διαγράφηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Αιτία ο κατ' επανάληψη- ναζιστικός χαιρετισμός του στην αίθουσα που δικάζεται η υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Το Α΄ Τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (πρόεδρος ο Χαράλαμπος Συμεωνίδης), με ομόφωνη απόφασή του, διέγραψε τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Πλεύρη, μετά τον -κατ' επανάληψη- ναζιστικό χαιρετισμό του στην αίθουσα που δικάζεται η υπόθεση της Χρυσής Αυγής το περασμένο Φθινόπωρο.

Η ομόφωνη απόφαση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΔΣΑ δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και είναι άμεσα εκτελεστή και ισχύει μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της πιθανολογούμενης έφεσης, που θα ασκήσει ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Παράλληλα, με την κοινοποίηση της απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ο κ. Πλεύρης θα καταθέσει την επαγγελματική ταυτότητα του μέλους του ΔΣΑ.

Να σημειωθεί ότι της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΔΣΑ είχαν προηγηθεί οι σχετικές ενέργειες του προέδρου του Συλλόγου Δημήτρη Βερβεσού, της συντονίστριας των Πειθαρχικών Τμημάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Μαρινέττας Γούναρη-Χατζησαράντου και του πρόεδρου των Πειθαρχικών Συμβουλίων του ΔΣΑ Ζήση Κωνσταντίνου.

