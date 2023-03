Υγεία - Περιβάλλον

Θάνατος 9χρονου - Λαμία: Ένοχος ο γιατρός που τον χειρούργησε

Ένοχο κατά πλειοψηφία έκρινε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας τον γιατρό που είχε εξετάσει και χειρουργήσει τον μικρό Δημήτρη Κατσαούνο, ο οποίος πέθανε τέσσερις ημέρες μετά στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Μετά από δύο διακοπές και τέσσερις συνεδριάσεις το δικαστήριο επέβαλε στον γιατρό ποινή φυλάκισης 8 μηνών με 3ετή αναστολή, κάτι που - όπως ανέφερε στο protothema.gr η μητέρα του 9χρονου Δημήτρη Αθανασία Χήνου - ήταν μια δικαίωση για την οικογένειά της.

«Αισθανόμαστε δικαιωμένοι. Αποδείχτηκε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένοχος για το θάνατο του παιδιού μας, που έφυγε τόσο άδικα. Αισθανόμαστε δικαιωμένοι για την ψυχή του παιδιού μας που μαρτύρησε στα χέρια του».



Ο Δημήτρης Κατσαούνος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 9 ετών, τον Ιούλιο του 2017 και ενώ είχε πέσει από το ποδήλατό του χτυπώντας στην κοιλιά. Ο γιατρός του νοσοκομείου Λαμίας που εξέτασε και χειρούργησε τον άτυχο εννιάχρονο κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ ο τότε διοικητής της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, και ο τότε διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος δια παραλείψεως, κατ’ εξακολούθηση, καθώς παρέλειψαν να ασκήσουν πειθαρχικό έλεγχο.

Η δίκη των δύο τελευταίων έχει οριστεί στις 4 Απριλίου.

Ο συνήγορος της οικογένειας του 9χρονου κ. Νίκος Διαλυνάς μιλώντας στο protothema.gr ανέφερε: «Μετά από αρκετές συνεδριάσεις εξεδόθη καταδικαστική απόφαση για τον γιατρό που είναι υπεύθυνος για το θάνατο του Δημήτρη Κατσαούνου. Ακούστηκαν φοβερά πράγματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που δείχνουν ότι το παιδάκι καθόλη την παραμονή του στο νοσοκομείο Λαμίας υπέφερε από τρομακτικούς πόνους, και θεωρώ ότι έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση ο θάνατος ήταν μια λύτρωση γι’ αυτό το παιδί. Για εμάς η λέξη ένοχος είναι μια ηθική δικαίωση αλλά όμως τώρα ξεκινάμε. Το απόστημα στο νοσοκομείο Λαμίας έσπασε. Έφτασαν τέσσερα χρόνια μετά το θάνατο του Δημήτρη να κάνουν ΕΔΕ. Μετά από τέσσερα χρόνια βγήκε πόρισμα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ συνέβησαν πολλά περίεργα πράγματα και γι’αυτό στις 4 Απριλίου είναι κατηγορούμενοι ο τότε διοικητής του νοσοκομείου και ο Υπεάρχης για παράβαση καθήκοντος. Αυτά είναι μόνο η αρχή».

Να υπενθυμίσουμε ότι μέσα σε ενάμιση χρόνο από το θάνατο του Δημήτρη έφυγε από τη ζωή και η 14χρονη Ιωάννα Κουτσοπάνου, η οποία μπήκε στο χειρουργείο του νοσοκομείου Λαμίας για αφαίρεση σκωληκοειδίτιδας όμως είχε ρήξη στομάχου και πέθανε από περιτονίτιδα. Η Ιωάννα είχε μείνει στη Λαμία πάνω από 12 ώρες όταν μεταφέρθηκε στη Λάρισα όπου κατέληξε. Οι γονείς βρέθηκαν στη δίκη στο πλευρό των γονιών του Δημήτρη, ενώ στην υπόθεσή τους εμπλέκεται ο ίδιος γιατρός ως κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία εξ’ αμελείας. Η δίκη με τον γιατρό στην υπόθεση της 14χρονης Ιωάννας έχει οριστεί για τον ερχόμενο Νοέμβριο στη Λάρισα.

