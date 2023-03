Πολιτισμός

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Εκδήλωση με θέμα “Αφηγήσεις ψυχής”

Η εκδήλωση αφορά στην αναπαράσταση ιστοριών και αφηγήσεων εθελοντών και ωφελουμένων των Υπηρεσιών του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ.



Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο πλαίσιο προβολής και επικοινωνίας του έργου του, διοργανώνει την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 και ώρα 19:00’, εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Banquet, με θέμα: «Αφηγήσεις ψυχής».

Η εκδήλωση, η οποία θα είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό, θα αφορά στην αναπαράσταση ιστοριών και αφηγήσεων εθελοντών και ωφελουμένων των Υπηρεσιών του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Η δραματοποιημένη παρουσίαση των ιστοριών και αφηγήσεων θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Δραματικής Έκφρασης και Θεραπείας «Παλμός», ενώ η εκδήλωση θα πλαισιώνεται μουσικά από το μουσικοσυνθέτη και σολίστ, Γιώργο Χατζηνάσιο.

Οι εθελοντές ειδικότητας Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ διαδραματίζουν ξεχωριστό ρόλο στην υλοποίηση δράσεων κοινωνικής φροντίδας και αρωγής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με σκοπό την υποστήριξη των πλέον ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

