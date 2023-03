Κοινωνία

Απεργία: Κλειστά σχολεία την Πέμπτη

Η ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς στην συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος

Σε μαζική συμμετοχή καλεί τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η ΟΛΜΕ στην 24ωρη πανεργατική απεργία την Πέμπτη 16 Μαρτίου. Με αίτημα να απαιτηθεί «μαζί με όλους τους εργαζόμενους και το λαό να μπει τέρμα στη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες για το δυστύχημα των Τεμπών».

Η ΟΛΜΕ καλεί σε συγκέντρωση στην Αθήνα που θα γίνει στις 11:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος. «Απαιτούμε και αγωνιζόμαστε να αποκαλυφθούν οι πραγματικές αιτίες της τραγωδίας που ζει ο λαός μας, να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι και να μην κρύβονται πίσω από τα «ανθρώπινα» λάθη.

Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να σιωπήσουμε και φυσικά δεν το κάνουμε, αντίθετα από την πρώτη στιγμή βγήκαμε στους δρόμους και αγωνιζόμαστε για να πληρώσουν καταρχήν οι ένοχοι και για να μην υπάρξει άλλη τέτοια τραγωδία», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΟΛΜΕ.

