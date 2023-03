Καιρός

Καιρός: Κακοκαιρία στη χώρα την Τετάρτη

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού. Πού και πότε αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, την Τετάρτη επιδείνωση προβλέπεται να παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά:

α) από τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και από το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

β) από τις απογευματινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από αργά το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς και στα υπόλοιπα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Ατική, προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση προβλέπεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία στα νότια 5 με 6 μποφόρ που από το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη, περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το βράδυ σε βόρειους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και τη Θράκη, αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στη Μακεδονία και από το απόγευμα στη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το βράδυ σε βόρειους της ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι άστατος. Συγκεκριμένα, αναμένονται νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και από το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ που από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Ο υδράργυρος θα δείξει από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται, λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση προβλέπεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στα κεντρικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ που από το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες καιο την Κρήτη, περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση προβλέπεται το βράδυ στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις απογευματινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από αργά το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια, περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση προβλέπεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουνη νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία στα νότια 5 με 6 μποφόρ που τη νύχτα θα στραφούν σε δυτικούς 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Πέμπη

Νεφώσεις αναμένονται με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, στα νησιά του βορείου και του ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις βραδινές ώρες, στις Κυκλάδες, την Κρήτη κατά διαστήματα από το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα νωρίς το πρωί και ξανά πάλι από το απόγευμα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης.

Το βράδυ τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ που το απόγευμα θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 10 με 14, στη νησιωτική Ελλάδα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

