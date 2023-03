Κοινωνία

Ηλεία: Παραβίασαν το παράθυρο της κουζίνας και του πήραν 40000 ευρώ

Πώς έγινε η σύλληψη των δραστών. Τι κατέθεσε ο 66χρονος που έπεσε θύμα διάρρηξης.

Θύμα κλοπής έπεσε ένας 66χρονος συνταξιούχος ναυτικός στο Νεοχώρι Ζαχάρως στην Ηλεία, όπου άγνωστοι δράστες, εισήλθαν στην οικία του χθες το απόγευμα και του αφαίρεσαν τις οικονομίες του.

Ειδικότερα, ο 66χρονος συνταξιούχος ναυτικός ανέφερε στις τοπικές αστυνομικές Αρχές ότι οι δράστες εισέβαλαν στο σπίτι του κατά το χρονικό διάστημα που ο ίδιος απουσίαζε, παραβιάζοντας το παράθυρο της κουζίνας.

Στη συνέχεια, αφού κατάφεραν να εισέλθουν στο εσωτερικό του σπιτιού, εντόπισαν ένα μεταλλικό κουτί, στο εσωτερικό του οποίου ο 66χρονος διατηρούσε οικονομίες ύψους 40.000 ευρώ, τα οποία αφαίρεσαν και τράπηκαν σε φυγή.

Την προανάκριση για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ζαχάρως.

πηγή: patrisnews.com

