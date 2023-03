Life

“The 2Night Show” την Τετάρτη με ταλαντούχους καλλιτέχνες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους υποδέχεται στο πλατό του "The 2Night Show" ο Γρηγόρης Αρναούτογλου το βράδυ της Τετάρτης.

Την Τετάρτη 15 Μαρτίου, στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Θοδωρή Φέρρη. Ο αγαπημένος τραγουδιστής μοιράζεται τις ανησυχίες, τις σκέψεις του και τις ανατροπές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη ζωή του. Γιατί νιώθει «άβολα» με τα συναισθήματα χαράς που βιώνει; Ποια περίοδο της ζωής του, υπήρξε ανώριμος και αυτοκαταστροφικός; Πώς αντιμετωπίζει τους φόβους του; Γιατί ταυτίστηκε με το τραγούδι του «Φίλοι δεν ήμασταν ποτέ»; Πώς νιώθει που θα βρεθεί, μετά από 20 χρόνια, στο «Ποσειδώνιο», όπου έκανε τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι; Μεταξύ άλλων, μας χαρίζει αγαπημένες του επιτυχίες, αποκαλύπτει άγνωστες πλευρές του, και ανταγωνίζεται τον Γρηγόρη, σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα για… γερά «πνευμόνια».

Στην αυριανή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και η Γιούλη Τσαγκαράκη. Η ταλαντούχα ηθοποιός, με τα «διαφορετικά πρόσωπα», μιλάει για το όνειρο που είχε από μικρή να ακολουθήσει την υποκριτική, ενώ αναφέρεται και στα εμπόδια που συνάντησε στην πορεία της, αλλά και στην επιμονή της, που στο τέλος την αντάμειψε. Πόσες φορές την «έκοψαν» στις εξετάσεις, μέχρι να καταφέρει να μπει στο Εθνικό Θέατρο; Γιατί η τηλεόραση άργησε να έρθει στη ζωή της; Πώς προέκυψε η συνεργασία της με τον Γιώργο Καπουτζίδη και γιατί αντιπαθούσε τη «θεία Σταματίνα», στη σειρά «Σέρρες»; Μεταξύ άλλων, μιλάει για την εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας, περιγράφει τη σκληρή «Σύρμω», που υποδύεται στον «Παράδεισο των Κυριών», και τέλος, αναφέρεται στη θεατρική παράσταση του Γιώργου Καπουτζίδη «42497», όπου πρωταγωνιστεί.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Της έριξε οινόπνευμα και νέφτι… κι έπιασε τον αναπτήρα

Τροχαίο δυστύχημα: Μηχανή συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό

Γιάννινα: Χειροπέδες στον πατέρα που έδειρε την έγκυο κόρη του