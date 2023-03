Κόσμος

Τέξας: 3χρονη πυροβόλησε και σκότωσε την 4χρονη αδερφή της

Τα παιδιά ξέφυγαν από την προσοχή των ενηλίκων, που ο ένας νόμιζε ότι τα προσέχει ο άλλος, και συνέβη το κακό.

Μια σοκαριστική τραγωδία σημειώθηκε στο Τέξας, όπου ένα 3χρονο κορίτσι πυροβόλησε κατά λάθος τραυματίζοντας θανάσιμα την 4χρονη αδερφή του. Ο σερίφης της κομητείας Χάρις Εντ Γκονζάλες δήλωσε: «Το 3χρονο κορίτσι φέρεται να πυροβόλησε την 4χρονη. Φαίνεται να είναι ακούσιο».

Χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «τραγικό» ο σερίφης είπε το περιστατικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα στο Χιούστον την Κυριακή, όπου βρίσκονταν τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους και φίλους τους. Τα παιδιά ξέφυγαν από την προσοχή των ενηλίκων, που ο ένας νόμιζε ότι τα προσέχει ο άλλος, και συνέβη το κακό.

Η 3χρονη πήρε ένα γεμάτο ημιαυτόματο πιστόλι, είπε ο Γκονζάλες. Η οικογένεια άκουσε έναν πυροβολισμό και έτρεξε στο δωμάτιο, όπου βρήκαν το 4χρονο κορίτσι πεσμένο στο πάτωμα να μην ανταποκρίνεται. «Είναι μια ακόμα τραγική ιστορία ενός παιδιού που αποκτά πρόσβαση σε ένα πυροβόλο όπλο και βλάπει κάποιον άλλο», είπε ο Γκονζάλες.

Ο σερίφης είπε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και σημείωσε ότι, σε καταστάσεις όπως αυτή, είναι «πολύ πιθανό» να απαγγελθούν κατηγορίες σε ενήλικες. Πρόκειται για τη τελευταία περίπτωση ενός παιδιού που χρησιμοποίησε ένα ανασφάλιστο πυροβόλο όπλο και προκάλεσε τραγωδία. Νωρίτερα φέτος, ένα 6χρονο αγόρι που πυροβόλησε τη δασκάλα του που αναρρώνει, στο δημοτικό σχολείο στο Newport News της Βιρτζίνια.

Οι τραυματισμοί που σχετίζονται με πυροβόλα όπλα ξεπέρασαν πρόσφατα τα τροχαία ατυχήματα και έγιναν η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ ατόμων ηλικίας 1 έως 19 ετών στις ΗΠΑ, σύμφωνα με μια έκθεση του 2022 που δημοσιεύτηκε στο The New England Journal of Medicine. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η ομάδα που υποστηρίζει τον έλεγχο των όπλων Everytown Research & Policy μεταξύ 2015 και 2020 υπήρξαν τουλάχιστον 2.070 ακούσιοι πυροβολισμοί από παιδιά κάτω των 18 με αποτέλεσμα 765 θανάτους και 1.366 τραυματισμούς. Περίπου το 39% αφορούσε έναν πυροβολισμό από παιδί 9 ετών ή μικρότερο, σημειώνει η μη κερδοσκοπική οργάνωση.

