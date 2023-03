Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πλεύρης: Τέλος τα μέτρα για την πανδημία - Οι εξαιρέσεις

Μέτρα για τον κορονοϊό... τέλος. Η εισήγηση του Υπουργού Υγείας και οι εξαιρέσεις.

Την άρση των μέτρων που ισχύουν έναντι της Covid-19 με εξαίρεση στις δημόσιες και ιδιωτικές υγειονομικές δομές και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, εισηγήθηκε στην Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που συνεδρίασε σήμερα, το υπουργείο Υγείας και η εισήγηση έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή και αναμένεται η άρση των μέτρων, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

«Παραμένει ωστόσο η ανάγκη προστασίας ευάλωτων ομάδων έναντι της Covid-19 και για το λόγο αυτό συνιστάται η τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας, ο επικαιροποιημένος εμβολιασμός και η λήψη αντιικής θεραπείας για όσους νοσούν», τόνισε ο υπουργός.

