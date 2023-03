Κόσμος

Τραγωδία στα Τέμπη: Ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Ενώσεων Μηχανοδηγών μιλά αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

O Juan Jesus Garcia Fraile αποκαλύπτει αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 το χρονικό ενός δυστυχήματος προαναγγελθέντος, ΄όπως αναφέρει.

Του Τάκη Σφυρή

"Η σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη δεν ήταν αποτέλεσμα μιας κακιάς στιγμής. Ο ελληνικός σιδηρόδρομος στην μοιραία του κατάντια υποβαθμίστηκε απο ολους οσοι ειχαβν την ευθυνη του.Το τελευταίο καρφί στο φέρετρο του σιδηροδρομου ήταν μια τροποποιηση σε νόμο του 2011 που πλέον δεν επέβαλε ως υποχρεωτικά το πτυχίο γυμνασίου ή την επαρκή γνώση ελληνικών, ώστε κάποιος να λάβει άδεια μηχανοδηγού", αυτά καταγγέλονται σε αρμόδια επιτροπή της Κομισιόν σε επιστολή που εστάλη.

Απεστάλη στις 22 Αυγούστου 2022. Την υπογράφει ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Ενώσεων Μηχανοδηγών, γνωστής και ως ALE. O Juan Jesus Garcia Fraile αποκαλύπτει αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 το χρονικό ενός δυστυχήματος προαναγγελθέντος "από το 2010, επικοινωνήσαμε με κυβέρνηση και υπουργό μόλις το 2016 ή 17 αλλά δεν έκαναν τίποτα, όπως μάθαμε για τα προβλήματα".

Στην επιστολή του Fraile προς την Κομισιόν δεν υπήρξε απάντηση. Και είχε ενημερωθεί η ΑΛΕ για την ανυπαρξια αντιμετώπισης των προβλημάτων και μετά την επιστολή που κατέληγε ως εξής:

Γινόμαστε μάρτυρες της πλήρους υποβάθμιση των σιδηροδρομικών μεταφορών...



"Μας είχαν ενημερώσει από τον Οκτώβριο ότι τα προβλήματα παρέμεναν...." είπε ο Fraile.



Μετά το πολύνεκρο δυστύχημα η ΑΛΕ έγραψε μια πολύ σκληρή επιστολή στην ευρωπαία επιτροπο για τις μεταφορές αποδίδοντας τα του Καίσαρος τω Καίσαρι.

