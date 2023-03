Αθλητικά

Formula 1: Το 2ο Grand Prix στη Σαουδική Αραβία αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+

Το 2ο Grand Prix του φετινού παγκόσμιου πρωταθλήματος της Formula 1 θα διεξαχθεί στην πίστα του «JEDDAH CORNICHE CIRCUIT» στη Σαουδική Αραβία και έρχεται σε ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ την Κυριακή 19 Μαρτίου στις 19:00.

Το 2ο Grand Prix του φετινού παγκόσμιου πρωταθλήματος της Formula 1 θα διεξαχθεί στην πίστα του «JEDDAH CORNICHE CIRCUIT» στη Σαουδική Αραβία και έρχεται σε ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ την Κυριακή 19 Μαρτίου στις 19:00. Τις 2 προηγούμενες ημέρες, Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Μαρτίου, θα μεταδοθούν αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+ οι ελεύθερες και οι κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων που θα καθορίσουν τη γραμμή της εκκίνησης.

Στην παραλία της Τζέντα ο Κάρστεν Τίλκε έχει σχεδιάσει μια μοναδική διαδρομή: 27 στροφές, χωρίς ανάσα, με τέρμα γκάζι στο 80% της απόστασης, δηλαδή στα 4.9km από τα 6.1km της απόστασης ενός γύρου.

Το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν θα μπορέσει κάποιος οδηγός να κοντράρει το Φερστάπεν. Ο Ολλανδός πρωταθλητής πήρε πέρυσι στην Τζέντα την 1η του νίκη στη σεζόν, αλλά και στη συγκεκριμένη διαδρομή. Μέχρι τώρα έχουν γίνει μόνο δύο αγώνες στην πίστα της Σαουδικής Αραβίας: Το 2021 κέρδισε ο Χάμιλτον, ενώ πέρυσι νικητής βγήκε ο Φερστάπεν. Ο οδηγός της Red Bull έδωσε μεγάλη μάχη με το Σαρλ Λεκλέρκ για τη νίκη πέρυσι και την κέρδισε την τελευταία στιγμή στις λεπτομέρειες. Μπορεί το σκηνικό να είναι διαφορετικό φέτος;

Τα δύο προηγούμενα Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας είναι ήδη διαθέσιμα On Demand για τους συνδρομητές του ΑΝΤ1+ για να «ζεστάνουν τις μηχανές», ενόψει του καυτού τριημέρου που έρχεται! Στην ίδια κατηγορία υπάρχουν και τρεις από τους καλύτερους αγώνες στην ιστορία της F1 που θα είναι διαθέσιμοι ως το βράδυ της Κυριακής: Η απίστευτη μονομαχία Σένα-Προστ στην Ιαπωνία από το μακρινό 1989, ο αγώνας στο Άμπου Ντάμπι που χάρισε στον Φέτελ τον πρώτο του τίτλο το 2010 και ο πιο ιστορικός αγώνας της σύγχρονης εποχής, όπου ο Φερστάπεν εκθρόνισε τον Χάμιλτον το 2021 στην ίδια πίστα.

Στον πρώτο φετινό αγώνα στην πίστα του Σακχίρ, η Red Bull υπερείχε και έκανε εύκολα το 1-2. Στην Τζέντα, όμως, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά: Το οδόστρωμα είναι λείο, οπότε τα ελαστικά φθείρονται λίγο, γι’ αυτό στη διάθεση των ομάδων θα βρίσκονται πιο μαλακές γόμες (C2, C3, C4). Οι μεγάλες ευθείες ευνοούν τα μονοθέσια με υψηλή τελική ταχύτητα και στο Μπαχρέιν ταχύτερος όλων ήταν ο Χάμιλτον με 333km/h. Αντίθετα, ο Φερστάπεν δεν ξεπέρασε τα 303km/h (όντας πρώτος δεν χρησιμοποίησε DRS).

Στη Mercedes λένε πως έχουν κάνει λάθος στη σχεδίαση της W14, στη Ferrari λένε πως βρίσκονται πολύ κοντά στη Red Bull! Ποιος λέει αλήθεια; Ποιος λέει ψέματα; Όλα θα φανούν στη δεύτερη παράσταση της χρονιάς στη μοναδική διαδρομή της Τζέντα!

Μία ώρα πριν από τον αγώνα της Κυριακής, στις 18:00 έρχεται στο ΑΝΤ1+ το «FORMULA 1 SHOW» με τον Τάκη Πουρναράκη και τον Πάνο Σεϊτανίδη. Εκεί, θα δούμε, μεταξύ άλλων, μια συνέντευξη του αγωνιστικού διευθυντή της Red Bull, Κρίστιαν Χόρνερ, αλλά και τον 92χρονο Μπέρνι Έκλεστοουν, άλλοτε ισχυρό άντρα της F1, να μιλά για τις προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν για να φιλοξενήσει η χώρα μας, Grand Prix. Ένα ακόμα ενδιαφέρον θέμα που θα παρακολουθήσουμε αφορά στη μεγάλη νύχτα του billionaire Λώρενς Στρολ στο Μπαχρέιν. Στο στούντιο θα βρίσκεται και η Μαρία Θωμά για να μας μεταφέρει την πιο λαμπερή και lifestyle πλευρά της Formula 1, ενώ η εκπομπή θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση της μετάδοσης, με σχόλια και αναλύσεις.

Στην περιγραφή του αγώνα θα είναι ο Τάκης Πουρναράκης και ο Πάνος Σεϊτανίδης, ενώ, από τη θέση του οδηγού, το σχόλιο θα κάνει ο αγωνιζόμενος στην Ιταλική FIA Formula 4, Τζώρτζης Μαρκογιάννης.

Το πρώτο ραντεβού των οδηγών στην πίστα του «JEDDAH CORNICHE CIRCUIT» είναι την Παρασκευή 17 Μαρτίου στις 15:30, με την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, που θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από το ειδικό θεματικό κανάλι του ΑΝΤ1+ χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, ενώ η δεύτερη περίοδος θα μεταδοθεί στις 19:00.

Το Σάββατο 18 Μαρτίου στις 15:30 και στις 19:00, οι λάτρεις της ταχύτητας μπορούν να παρακολουθήσουν στο ΑΝΤ1+ τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές αντίστοιχα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Την ίδια ημέρα, στις 17:10, θα μεταδοθεί από το ΑΝΤ1+ το Sprint Race της Formula 2 και την Κυριακή στις 15:15 το Feature Race.

Παρασκευή 17, Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Μαρτίου οι κινητήρες ανάβουν, τα κόκκινα φώτα σβήνουν και οι φίλοι της Formula 1 στην Ελλάδα δίνουν ραντεβού σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ για ένα ακόμα συναρπαστικό τριήμερο υψηλών ταχυτήτων. Λάβετε θέσεις!

Όσοι δεν καταφέρνουν να παρακολουθήσουν live τις συγκλονιστικές αναμετρήσεις των οδηγών Formula 1, Formula 2 και Formula 3, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand όλο το περιεχόμενο. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Επίσης, στο antenna.gr/f1, οι λάτρεις της Formula 1 θα βρουν πολλά αποκλειστικά βίντεο, όλα τα νέα και τις ειδήσεις για τα GP, καθώς άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη.

