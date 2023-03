Κόσμος

Δολοφονία 12χρονης από δύο φίλες της

Σοκ στη Γερμανία. Μαθήτριες μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου τη 12χρονη φίλη τους. Πώς αποκαλύφθηκε το στυγερό έγκλημα.

Δύο κορίτσια, ηλικίας 12 και 13 ετών, ομολόγησαν ότι μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου μια 12χρονη φίλη τους σε μια μικρή πόλη της Γερμανίας. Ο τραγικός επίλογος στο θρίλερ της εξαφάνισης της 12χρονης Λουίζε συγκλονίζει σήμερα τη γερμανική κοινή γνώμη. Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε από τις αστυνομικές και τις εισαγγελικές αρχές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου δεν έχει προηγούμενο στην πρόσφατη ιστορία της Γερμανίας και είναι σπάνια σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Τα ίχνη της μικρής Λουίζε χάθηκαν από την ώρα που έφυγε από το σπίτι μιας φίλης που είχε επισκεφθεί αργά το απόγευμα του Σαββάτου, στα περίχωρα του Φρόιντενμπεργκ, μιας πόλης 17.000 κατοίκων στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στη δυτική Γερμανία. Οι γονείς ειδοποίησαν την αστυνομία τρεις ώρες μετά την εξαφάνιση της κόρης τους.

Το άψυχο σώμα της Λουίζε εντοπίστηκε από αστυνομικούς την Κυριακή σε δάσος λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της οικογένειας.

Ο εισαγγελέας του Κόμπλεντς, Μάριο Μάνβαϊλερ, διευκρίνισε ότι ο θάνατός της οφείλεται σε ακατάσχετη αιμορραγία που προκάλεσαν πολυάριθμες μαχαιριές. Δεν διαπιστώθηκαν ίχνη σεξουαλικές επίθεσης, συμπλήρωσε.

Τα δύο κορίτσια που θεωρήθηκαν ύποπτα «έδωσαν πληροφορίες για την υπόθεση και τελικά ομολόγησαν» το έγκλημά τους, είπε ο Φλόριαν Λόκερ, αρχηγός της αστυνομίας του Κόμπλεντς.

Αναζητείται το κίνητρο της δολοφονίας και το όπλο του εγκλήματος

Τα δύο κορίτσια (των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα) και η Λουίζε γνωρίζονταν, υπογράμμισε ο εισαγγελέας Μανβάιλερ, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Αδιευκρίνιστο παραμένει το κίνητρο της δολοφονίας. «Ποιο θα μπορούσε να ήταν το κίνητρο για ένα παιδί; Μπορεί να φαίνεται εντελώς ακατανόητο σε έναν ενήλικο», είπε ο εισαγγελέας του Κόμπλεντς.

Η 12χρονη και η 13χρονη που ομολόγησαν τη δολοφονία της Λουίζε δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές. Επειδή δεν έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους δεν μπορούν να διωχθούν ποινικά, και παραδόθηκαν σε υπηρεσία πρόνοιας για ανήλικους.

Το όπλο του εγκλήματος δεν έχει βρεθεί ακόμη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σοκαρισμένος ο εισαγγελέας και οι εκπρόσωποι της αστυνομίας

Εμφανώς σοκαρισμένοι από την εξιχνίαση της δολοφονίας εμφανίστηκαν οι αξιωματούχοι που παραχώρησαν τη συνέντευξη Τύπου.

«Ύστερα από 40 χρόνια στην αστυνομία, υπάρχουν ακόμα γεγονότα που μας αφήνουν άφωνους», είπε ο υπαρχηγός της αστυνομίας του Κόμπλεντς, Γιούργκεν Σους.

«Η ίδια η πράξη είναι πολύ σπάνια και μας αναστατώνει», πρόσθεσε ο εισαγγελέας.

Την αναστάτωσή του δεν έκρυψε επίσης ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ο Χέντρικ Βουρστ. «Είναι δύσκολο ακόμη και να φανταστεί κανείς (…) ότι παιδιά είναι ικανά για τέτοιες πράξεις», είπε στη συνέντευξη Τύπου. Παραδέχθηκε όμως ότι ο αριθμός των εγκλημάτων με δράστες έφηβους ή παιδιά κάτω των 14 ετών «αυξάνονται τα τελευταία χρόνια» και απηύθυνε έκκληση για μέτρα πρόληψης.

Ελάχιστα τέτοια εγκλήματα έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Το 1993 στο Λίβερπουλ της Αγγλίας, οι 10χρονοι Τζον Βέναμπλς και ο Ρόμπερτ Τόμσον απήγαγαν, βασάνισαν και τελικά σκότωσαν τον μόλις δύο ετών Τζέιμς Μπούλτζερ. Το άψυχο σώμα του αγοριού είχε βρεθεί δύο ημέρες αργότερα κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή.

Στη Γαλλία, η δολοφονία της 14χρονης Αλισά είχε συγκλονίσει το 2021 την κοινή γνώμη. Αστυνομικοί ανέσυραν το πτώμα της από τα νερά του Σηκουάνα. Ένας 16χρονος και μια 15χρονη συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν λίγους μήνες αργότερα για αυτό το στυγερό έγκλημα.

