Indian Wells - Σάκκαρη: “Εκδίκηση” και πρόκριση στους “8”

Με νέα ανατροπή η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στους "8" του Indian Wells.

Τρεις εβδομάδες μετά την «βαριά» ήττα που γνώρισε στο Ντουμπάι (21 Φεβρουαρίου), από την Καρολίνα Πλίσκοβα (6-1, 6-2), η Μαρία Σάκκαρη πήρε «εκδίκηση» από την αντίπαλό της στην έρημο της Καλιφόρνια, όπου μετά από μία καταπληκτική εμφάνιση επικράτησε με 2-1 σετ (6-4, 5-7, 6-3) και προκρίθηκε πανηγυρικά στους προημιτελικούς του Indian Wells. Εκεί θα βρεί απέναντί της τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Πέτρα Κβίτοβα και στην Τζέσικα Πεγκούλα (θα παίξουν ξημερώματα ώρα Ελλάδας).

Με τρομερή αντεπίθεση στο τρίτο σετ κι ενώ ξεκίνησε με το 0-2 στην πλάτη της, η Σάκκαρη πήρε πέντε συνεχόμενα game και με 6-3 πήρε μία τεράστια νίκη, που την έστειλε στις 8 καλύτερες τενίστριες του τουρνουά 1000 της WTA και της έδωσε τη δυνατότητα να παραμείνει μέσα στο στόχο της, που δεν είναι άλλος από το να φτάσει όπως και πέρυσι στον τελικό κι αυτή την φορά να σηκώσει το τρόπαιο στον ουρανό της Καλιφόρνια.

Το πρώτο σετ ξεκίνησε ιδανικά για την Σάκκαρη. Κάνοντας δύο break στο σερβίς της Πλίσκοβα προηγήθηκε με 3-0, ωστόσο, η Τσέχα πήρε πίσω το ένα από αυτά και μείωσε σε 3-2. Από κει και πέρα καμία από τις δύο τενίστριες δεν έχασε το σερβίς της, με την 27χρονη πρωταθλήτρια να κλείνει το σετ με 6-4 και να μπαίνει σε «θέση οδηγού» στον αγώνα.

Last year's finalist @mariasakkari is through to the final eight with her 6-4, 5-7, 6-3 over Pliskova.#TennisParadise pic.twitter.com/uMUjaqFOX6