“The 2Night Show” - Σπύρος Μακρής: Το τραγούδι “Όπου βγει” για τα Τέμπη και το “Ζαμέ Κορωπί”

Ο πολυτάλαντος τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός και μουσικός παραγωγός, μίλησε για την πολύπλευρη καλλιτεχνική του φύση και για την «πηγή» έμπνευσης των σατιρικών τραγουδιών.



Στο «The 2Night Show», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε τον Σπύρο Μακρή. Ο πολυτάλαντος τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός και μουσικός παραγωγός, μίλησε για την πολύπλευρη καλλιτεχνική του φύση, για την «πηγή» έμπνευσης των σατιρικών τραγουδιών του και τα «κακώς κείμενα» της χώρας μας, που προσεγγίζει με τον δικό του τρόπο.



Ο Σπύρος Μακρής αναφέρθηκε στο τραγούδι «Όπου βγει», το οποίο αναφέρεται στην πρόσφατη τραγωδία των Τεμπών. «Από τη μία μου στέλνουν πολλά μηνύματα και συγχαρητήρια γιατί έχω ξυπνήσει κάποιες αισθήσεις του κόσμου που κοιμόντουσαν. Είναι η μοναδική φορά που αντί να χαίρομαι, πονάω γι’ αυτό το τραγούδι που έκανα. Είναι λίγο δύσκολο, είναι αντικρουόμενα τα συναισθήματα. Εγώ το τραγούδι αυτό το έκανα πάνω στο θυμό μου. Ο καλλιτέχνης είναι καλλιτέχνης, δεν μπορεί να μπει σε “κουτάκια”», είπε.





Για τον Άδωνι Γεωργιάδη και την σχέση του με την πολιτική ανέφερε: «Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι μορφή μέσα στη Βουλή, είτε συμφωνούμε είτε όχι με όσα λέει. Εγώ είμαι “απολιτίκ”. Όταν είσαι μέσα στο σύστημα, είσαι σάπιος. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη! Δυστυχώς και οι καλοί άνθρωποι σαπίζουν μέσα στον χρόνο. Πόσο θα αντέξει; Ή θα τον πετάξει έξω το σύστημα ή θα σαπίσει και αυτός. Πρέπει να αλλάξουμε και εμείς σαν άνθρωποι και να μην κάνουμε αυτά που μας έχουν κάνει, όπως πχ ρουσφέτι. Τα τραγούδια που κάνω είναι αυτά που σκέφτομαι εγώ».



Σχετικά με το ώς εμπνεύστηκε το τραγούδι «Ζαμέ Κορωπί» είπε: «Τα γαλλικά του Μιχάλη Δημητρακόπουλου ήταν αυτά που μου έδωσαν την αφορμή να του φτιάξω τραγούδια και το “Ζαμέ Κορωπί”. Τα σατιρικά τραγούδια τα γράφω με αφορμή όσα διαβάζω στα σόσιαλ! Προσπαθώ να μη βρίζω και να λέω το οτιδήποτε με το γάντι αλλά όταν θυμώνω δεν μπορώ να μην πω αυτά που νιώθω».

Ακόμα, μίλησε για τις εμφανίσεις του σε μπαράκια της Αθήνας, για τα «πειράγματα» στο κοινό, αλλά και για τα βίντεο που επιμελείται και φιλοξενούνται, κάθε Σαββατοκύριακο, στην εκπομπή του Νίκου Μάνεση.

