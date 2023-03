Life

H Λίντσεϊ Λόχαν έγκυος στο πρώτο της παιδί

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Λίντσεϊ Λόχαν και ο σύζυγός τους καθώς περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Η ανάρτηση στο Instagram.



Έγκυος στο πρώτο της παιδί είναι η ηθοποιός και επιχειρηματίας, Λίντσεϊ Λόχαν όπως ανακοίνωσε η ίδια με ανάρτησή της στα social media.

Συγκεκριμένα, η ίδια ανάρτησε μια φωτογραφία με ένα μωρουδιακό κορμάκι, το οποίο γράφει επάνω του: «Έρχεται σύντομα».

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Λίντσεϊ Λόχαν έγραψε: «Είμαστε ευλογημένοι κι ενθουσιασμένοι».

Η Λίντσεϊ Λόχαν, μιλώντας για την εγκυμοσύνη της στο TMZ, είπε: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που έρχεται το νέο μέλος της οικογένειάς μας και ανυπομονούμε για αυτό το επόμενο κεφάλαιο της ζωής μας».

Πατέρας του παιδιού είναι ο Μπάντερ Σάμας. Το ζευγάρι γνωρίστηκε λίγους μήνες πριν από την πανδημία, ενώ πριν από ένα περίπου χρόνο παντρεύτηκαν.

