Τραγωδία στα Τέμπη: εκδόθηκε από την Τουρκία στην Ελλάδα ο πατέρας του νεκρού μηχανοδηγού

Στην Ελλάδα φτάνει ο πατέρας του 28χρονου μηχανοδηγού που έχασε τη ζωή του στη φονική σύγκρουση στα Τέμπη.

Αίσια κατάληξη φαίνεται ότι είχαν οι ενέργειες των ελληνικών Αρχών για βρεθεί λύση για τον κρατούμενο στην Τουρκία πατέρα του νεκρού μηχανοδηγού που έχασε τη ζωή του στη μοιραία σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη για να παραστεί στην κηδεία του γιου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το τουρκικό DHA, ο πατέρας του μηχανοδηγού, που βρισκόταν σε φυλακές της Τουρκίας, την Τετάρτη, ήταν καθ’ οδόν για τη χώρα μας.

Ο πατέρας του μηχανοδηγού, μεταφέρθηκε την Τετάρτη στην συνοριακή πύλη Υψάλων της Ανδριανούπολης και σύμφωνα με το δημοσίευμα παραδόθηκε στις ελληνικές Αρχές και επιστρέφει στην Ελλάδα.

Ο πατέρας του άτυχου 28χρονου βρίσκεται κρατούμενος σε φυλακές της Τουρκίας και θα αποφυλακιζόταν σε λίγους μήνες. Οι ελληνικές αρχές μετά την τραγωδία των Τεμπών είχε κάνει επίσημο αίτημα, ώστε ο πατέρας να επιστρέψει στην Ελλάδα για να παραστεί στην κηδεία του γιου του.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του στο Twitter υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Νίκου Δένδια με τον ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου: «O ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας δέχθηκε σήμερα τηλεφώνημα από τον ΥΠΕΞ Τουρκίας Mevlut Cavusoglu, ο οποίος τον ενημέρωσε για την θετική έκβαση του ελληνικού αιτήματος για την έκδοση στην Ελλάδα Έλληνα πολίτη, πατέρα ενός από τα θύματα του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ο ΥΠΕΞ ευχαρίστησε τον Τούρκο ομόλογό του για την θετική και άμεση απάντηση της Τουρκίας. Η σχετική απόφαση υπογράφηκε από τον Τούρκο Υπουργό Δικαιοσύνης».

