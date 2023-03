Πολιτισμός

Σεισμός - ΕΕΣ: Νέα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Συρία (εικόνες)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απέστειλε τη 2η ανθρωπιστική αποστολή στους σεισμόπληκτους της Συρίας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), βρισκόμενος σε συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση με την Συριακή Αραβική Ερυθρά Ημισέληνο, απέστειλε εκ νέου 20 τόνους του αιτηθέντος ανθρωπιστικού υλικού προς ενίσχυση των σεισμόπληκτων οικογενειών της Συρίας.

Συγκεκριμένα, η 2η ανθρωπιστική βοήθεια του Ε.Ε.Σ προς τη Συρία, συσκευασμένη σε δύο (2) ειδικά κοντέινερ, φορτώθηκε σήμερα (15/3) σε εμπορικό πλοίο, το οποίο θα αναχωρήσει από το λιμάνι του Πειραιά, με τελικό προορισμό το λιμάνι της Λαττάκειας στη Συρία, όπου θα παραληφθεί από την Συριακή Αραβική Ερυθρά Ημισέληνο.

Σημειώνεται ότι στην 2η αποστολή του Ε.Ε.Σ. αποστέλλεται μεγάλη ποσότητα φαρμακευτικού υλικού, το οποίο συνέλεξε η Πρεσβεία της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας στην Αθήνα και εν συνεχεία παρέδωσε στον Ε.Ε.Σ. για να το αποστείλει με ασφάλεια.

Πριν την φόρτωση της ανθρωπιστικής βοήθειας στα κοντέινερ ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, δέχθηκε τα θερμά συγχαρητήρια από τον Επιτετραμμένο της Πρεσβεία της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας στην Αθήνα, Firas Al Rashidi και τον Πρόξενο, Ghadir Salmam, σε προγραμματισμένη συνάντηση στο οίκημα της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας.

Συνολικά ο Ε.Ε.Σ, μέχρι στιγμής, έχει αποστείλει επιτυχώς 40 τόνους ανθρωπιστικού υλικού στις πληγείσες περιοχές της Συρίας, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανακούφιση των πληγέντων του φονικού σεισμού.

Για να δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους πληγέντες του καταστροφικού σεισμού μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε Τουρκία και Συρία ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.redcross.gr/

