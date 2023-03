Κόσμος

Αυστραλία: νεκρό νήπιο από χλοοκοπτικό που οδηγούσε ο πατέρας του

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα παιδάκι 3 χρόνων όταν χτυπήθηκε από το χλοοκοπτικό μηχάνημα που οδηγούσε ο πατέρας του.

Τραγωδία στην Αυστραλία, όταν ένα νήπιο τριών ετών έχασε τη ζωή του στη Νέα Νότια Ουαλία, χτυπήθηκε από το χλοοκοπτικό που οδηγούσε ο πατέρας του.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε σύμφωνα με το Newsweek.

"Ο πατέρας έκανε όπισθεν πάνω στο παιδί. Δεν τον είδε", είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας στην Daily Mail Australia.

"Δεν νομίζω ότι θα μπορούσατε να κάνετε οτιδήποτε στον πατέρα που θα άλλαζε τον τρόπο που αισθάνεται, δυστυχώς" πρόσθεσε εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, αλλά δεν αναμένεται να απαγγείλουν κατηγορίες στον πατέρα του παιδιού.

