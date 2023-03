Οικονομία

Τραγωδία στα Τέμπη: Η Hellenic Train αποζημιώνει οικογένειες θυμάτων και τραυματίες - Τα ποσά

Τι ορίζει απόφαση της εταιρίας για τους τραυματίες, την αποζημίωση των αποσκευών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ανακοίνωση για τη διαδικασία καταβολής αποζημίωσης στα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη εξέδωσε η Hellenic Train.

Οπως αναφέρει η εταιρία, «στο πλαίσιο της δεδομένης απόφασης της Διοίκησης της Hellenic Train να καταβάλλει προκαταβολές για την κάλυψη των άμεσων οικονομικών αναγκών, τόσο των οικογενειών των θανόντων επιβατών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της επιβατικής αμαξοστοιχίας IC 62 της 28ης Φεβρουαρίου 2023, όσο και των τραυματιών-επιβατών του ιδίου δυστυχήματος, χωρίς αυτό να συνιστά σε καμία περίπτωση αποδοχή ευθύνης από την πλευρά της εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1371/2007αλλά τόσο για λόγους ιδιαίτερης κοινωνικής ευαισθησίας όσο και λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Πρακτική σε ανάλογα σιδηροδρομικά δυστυχήματα, ανακοινώνεται σήμερα η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής των σχετικών προκαταβολών ως ακολούθως :

H Hellenic Train θα καταβάλλει:

Στις οικογένειες των θανόντων επιβατών προκαταβολή ποσού € 42.000,00 Στους τραυματισθέντες επιβάτες, ανεξαρτήτως σοβαρότητας του τραυματισμού προκαταβολή ποσού (α) € 5.000,00 εάν κατά στην ημερομηνία αυτής της ανακοίνωσης δεν νοσηλεύονται σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα ή κλινική και (β) € 10.000,00 εάν κατά την ημερομηνία αυτής της ανακοίνωσης παραμένουν νοσηλευμένοι σέ οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα ή κλινική και προς τον σκοπό της κάλυψης άμεσων οικονομικών αναγκών όλων των ανωτέρω παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν προβλέπει συγκεκριμένο ποσό ελάχιστης προκαταβολής.

Στις οικογένειες των θανόντων, στους τραυματίες και στους λοιπούς επιβάτες της ανω αμαξοστοιχίας κατά την στιγμή τού δυστυχήματος, αποζημίωση ποσού € 300,00 για τις πάσης φύσεως αποσκευές τους, περιλαμβανομένων χειραποσκευών, προσωπικών αντικειμένων και ζώων.

Για την καταβολή των ανωτέρω ποσών, προς απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην Hellenic Train τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

Οι δικαιούχοι των προκαταβολών εξαιτίας θανάτου θα πρέπει να προσκομίσουν πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών. Αρκεί ένας εκ των αναφερομένων στο ανωτέρω Πιστοποιητικό να προσκομίσει αυτό, υπογράφοντας Υπεύθυνη δήλωση είτε θεωρημένη από ΚΕΠ είτε εκδοθείσα μέσω gov.gr ότι ενεργεί για λογαριασμό και των λοιπών αναφερομένων στο ως άνω Πιστοποιητικό συγγενών καθώς και κάθε άλλου τυχόν νόμιμου κληρονόμου. Οι δικαιούχοι των προκαταβολών εξαιτίας τραυματισμού τους αρκεί να συμπεριλαμβάνονται στους επίσημους καταλόγους τραυματιών και να προσκομίσουν (α) είτε Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας (ΑΔΤ) είτε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.ά.), (β) έγγραφο που πιστοποιεί το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ τους και (γ) έγγραφο εισαγωγής τους σέ νοσηλευτικό ίδρυμα ή κλινική, καθώς και το τυχόν εξιτήριο και (δ) το εισιτήριό τους, εφόσον αυτό υπάρχει. Σε σχέση με τις χειραποσκευές, προσωπικά αντικείμενα και ζώα οι δικαιούχοι αρκεί να προσκομίσουν είτε Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας (ΑΔΤ) είτε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης), καθώς και το εισιτήριο, εφόσον αυτό υπάρχει

Οι δικαιούχοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών μπορούν να υποβάλουν κάθε απαιτούμενο κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικό υπό μορφή επικυρωμένου φωτοαντίγραφου στην ειδική προς τούτο ηλεκτρονική υπηρεσία – ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση υποδοχής αιτημάτων : claims@hellenictrain.gr μαζί με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση-email, τηλέφωνο).

Εκτός από όλα τα ανωτέρω η Hellenic Train έχει δημιουργήσει ειδική ομάδα, η οποία βάσει των υπαρχουσών καταστάσεων των δικαιούχων όλων των ανωτέρω κατηγοριών, θα αναλάβει τη διαχείριση των αιτημάτων των κατ΄ ιδίαν δικαιούχων για την διευκόλυνση υλοποίησης όλων των ανωτέρω μέτρων.

Τέλος, σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε οποιαδήποτε χρηματική παροχή εντούτοις η απόφαση της Εταιρείας, των άνω προκαταβολών υπερβαίνει τις ελάχιστες υποχρεώσεις που προβλέπονται για τη σιδηροδρομική επιχείρηση από τον υπ΄ αριθμόν 1371/2007 Ευρωπαϊκό Κανονισμό σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών, σιδηροδρομικών γραμμών., Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1371/2007 (ΕΚ), προβλέπεται η καταβολή προκαταβολών (και μόνον) εκ μέρους της σιδηροδρομικής επιχείρησης σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου επιβάτη, η οποία αφορά στην κάλυψη των άμεσων οικονομικών αναγκών.

Η εν λόγω προκαταβολή δεν δύναται να είναι μικρότερη του ποσού των 21.000€, σε περίπτωση θανάτου επιβάτη, ενώ για την περίπτωση τραυματισμού επιβάτη, προβλέπεται μεν η υποχρέωση καταβολής προκαταβολής στον τραυματισθέντα επιβάτη, αλλά δεν ορίζεται ελάχιστο ποσό προκαταβολής. Επίσης, ρητά επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 13 του εν λόγω Κανονισμού, η εν λόγω προκαταβολή δεν συνιστά σε καμία περίπτωση αναγνώριση τυχόν ευθύνης της σιδηροδρομικής επιχείρησης. Σημειώνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης (άρθρο 13 ΕΚ 1371/2007) δεν εμπίπτει η κατηγορία των μη τραυματισμένων επιβατών».

