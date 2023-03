Πολιτική

“Qatar Gate”: Η Εύα Καϊλή παραμένει στην φυλακή - Απορρίφθηκε η προσφυγή

Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο του Βελγίου απέρριψε τις προσφυγές της Εύας Καϊλή και του Μάρκ Ταραμπέλα.



Στη φυλακή θα παραμείνουν η Εύα Καϊλή και ο Μαρκ Ταραμπέλα, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση του "Qatar Gate".

Ειδικότερα, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο του Βελγίου απέρριψε τις προσφυγές που είχαν κάνει κατά της προσωρινής κράτησης -που τους είχε επιβληθεί από το Εφετείο των Βρυξελλών- η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο Βέλγος ευρωβουλευτής.

Όπως αναφέρει το Βελγικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η υπεράσπιση της κ. Καϊλή δεν παρουσίασε κανένα νέο επιχείρημα για την ανατροπή της απόφασης του Εφετείου, ενώ ο Γενικός Εισαγγελέας απέρριψε τα τέσσερα επιχειρήματα που παρουσίασαν οι δικηγόροι του Μαρκ Ταραμπέλα.

Η Εύα Καϊλή συνελήφθη στις 11 Δεκεμβρίου, σε μια επιχείρηση που θύμισε σενάριο κατασκοπευτικής ταινίας, ενώ ο Μαρκ Ταραμπέλα αρκετές ημέρες αργότερα –αν και το όνομά του είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο του "Qatar Gate"- στις 10 Φεβρουαρίου.

