Ζάκυνθος: Το “Ναυάγιο” κλείνει ξανά μετά την αυτοψία του ΟΑΣΠ - Τι διαπιστώθηκε

Με εισήγηση του προέδρου του ΟΑΣΠ Ευθ.Λέκκα, ξανακλείνει το “Ναυάγιο” στη Ζάκυνθο για λόγους ασφαλείας.

Την εκ νέου απαγόρευση πρόσβασης στην παραλία "Ναυάγιο" της Ζακύνθου, εισηγήθηκε ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), στο πλαίσιο των επανεκτιμήσεών του αναφορικά με τη σεισμική δραστηριότητα και τα κατολισθητικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με την αυτοψία που διενεργήθηκε στις 8 Μαρτίου 2023 από επιστημονικό κλιμάκιο του ΟΑΣΠ, υπό την καθοδήγηση του προέδρου του καθηγητή Ευθύμιου Λέκκα, διαπιστώθηκε εκτεταμένος κατολισθητικός κίνδυνος λόγω διάβρωσης στα περιμετρικά πρανή.

Με βάση τα ευρήματα της αυτοψίας, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Τουρισμού, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης, για την εφαρμογή της απαγόρευσης πρόσβασης στην παραλία "Ναυάγιο" για την φετινή τουριστική περίοδο.

Συμφωνήθηκε, επίσης, η κατάσταση να επανεκτιμάται δύο φορές ετησίως μετά από νέες επιτόπιες αυτοψίες.

Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Σεπτεμβρίου του 2022 το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου είχε αποφασίσει την απαγόρευση της πρόσβασης για λόγους σφαλείας.

"Η ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών είναι πάνω από όλα και η απόφαση λήφθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα νέα επιστημονικά δεδομένα του ΟΑΣΠ και του Προέδρου του καθηγητή Ε. Λέκκα, δεδομένης της μεγάλης επισκεψιμότητας της περιοχής κατά την τουριστική περίοδο", δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.

