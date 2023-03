Οικονομία

Συντάξεις - Επίδομα προσωπικής διαφοράς: Πότε θα γίνει η πληρωμή

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα στους συνταξιούχους. Και ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία.

Η έκτακτη στήριξη σε συνταξιούχους με προσωπική διαφορά που λαμβάνουν χαμηλές και μεσαίες συντάξεις και οι διατάξεις που εξειδικεύουν τις ρυθμίσεις χρεών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι οι σημαντικότερες διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή.

Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνονται στην ευρύτερη δέσμη μέτρων που παρουσιάστηκαν από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης τον περασμένο μήνα και αποσκοπούν στη στήριξη της κοινωνίας από την εισαγόμενη πληθωριστική κρίση, που συνεχίζεται.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του:

Θεσπίζεται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 200-300 ευρώ σε συνταξιούχους που, λόγω προσωπικής διαφοράς, ωφελήθηκαν λίγο ή καθόλου από την αύξηση 7,75%, που ξεκίνησε να ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2023. Με την ενίσχυση, καλύπτεται το σύνολο των συνταξιούχων με προσωπική διαφορά και με αποδοχές κύριας σύνταξης έως και 1.600 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 1.112.000 συνταξιούχοι. Η ενίσχυση κλιμακώνεται με βάση το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης και της προσωπικής διαφοράς.

Στο πλαίσιο αυτό:

Έκτακτη ενίσχυση 300 ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι που δεν είδαν καθόλου την αύξηση 7,75%, λόγω της προσωπικής διαφοράς και λαμβάνουν κύρια σύνταξη έως και 1.100 ευρώ.

Έκτακτη ενίσχυση 250 ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι που δεν είδαν καθόλου την αύξηση 7,75%, λόγω της προσωπικής διαφοράς και λαμβάνουν κύρια σύνταξη πάνω από 1.100 έως και 1.600 ευρώ τον μήνα ή είδαν μικρότερη αύξηση (έως 3,49%) και λαμβάνουν κύρια σύνταξη έως και 1.100 ευρώ.

Έκτακτη ενίσχυση 200 ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι που είδαν αύξηση έως και 3,49% και λαμβάνουν κύρια σύνταξη πάνω από 1.100 έως και 1.600 ευρώ ή αύξηση από 3,5% έως και 6,99% και λαμβάνουν κύρια σύνταξη έως και 1.100 ευρώ.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου 2023. Είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων. Δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς δημόσιους φορείς, δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του δημοσίου ή του ΕΦΚΑ.

Nέο πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης

Την ίδια στιγμή, θεσπίζεται νέο πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις νέες δυσκολίες που προκάλεσαν στους οφειλέτες, μετά την πανδημία του κορονοϊού, η ενεργειακή κρίση και η σημαντική αύξηση του πληθωρισμού. Οι προβλέψεις νέου αυτού πλαισίου είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με αυτές που προβλέπονται για τα χρέη προς την εφορία.

Συγκεκριμένα:

Για όσους έχουν απωλέσει τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις των 120 ή 72 δόσεων έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, δίνεται η δυνατότητα να τις αναβιώσουν, καταβάλλοντας δύο μηνιαίες δόσεις, που καλύπτουν τις δύο παλαιότερες οφειλόμενες δόσεις έως τις 31 Ιουλίου 2023. Οι δόσεις που έχουν απωλεσθεί, μεταφέρονται έντοκα στο τέλος της ρύθμισης.

Η αναβίωση γίνεται με αίτηση του οφειλέτη που υποβάλλεται, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023, εφόσον οι οφειλές δεν έχουν υπαχθεί, μετά την απώλεια της ρύθμισης και πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας νομοθετικής διάταξης: α) σε ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 4469/2017 ή β) σε ρύθμιση οφειλών του ν. 4738/2020 («δεύτερη ευκαιρία»). Επιπροσθέτως, ο οφειλέτης δεν πρέπει να έχει άλλες ληξιπρόθεσμες και μη ρυθμισμένες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Αν έχει και άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές, η αναβίωση της ρύθμισης συντελείται, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση που τηρείται.

Η αναβίωση πραγματοποιείται με όλα τα ευεργετήματα και τις υποχρεώσεις της απωλεσθείσας ρύθμισης, π.χ. χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, αναστολή της συνέχισης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί των οφειλών που ρυθμίζονται κτλ.

Με άλλη διάταξη, προβλέπεται ότι οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, πλην του ΤΕΚΑ, που αφορούν περιόδους απασχόλησης Σεπτεμβρίου 2021 έως Δεκεμβρίου 2022 και που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής 36 έως και 72 δόσεων, με το αντίστοιχο επιτόκιο που ισχύει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Στη νέα αυτή ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες - κατά την 1η Φεβρουαρίου 2023 - πάγιες ρυθμίσεις, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκλειστικά οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τις παραπάνω περιόδους απασχόλησης (Σεπτέμβριος 2021 με Δεκέμβριο 2022). Οφειλέτες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, που τηρείται, δεν μπορούν να κάνουν χρήση του νέου σχήματος.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται και σε αυτή την περίπτωση, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023. Η υπαγωγή συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα καταβολής της πρώτης δόσης. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ. Ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των ρυθμισμένων οφειλών, χωρίς την επιβάρυνση επιτοκίου. Η ρύθμιση χάνεται, αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί δύο δόσεις της ρύθμισης ή δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Λοιπές διατάξεις

Με το ίδιο νομοσχέδιο:

Θεσπίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για επιδότηση ανεργίας. Προβλέπεται συγκεκριμένα ότι, για να επιδοτηθεί ο άνεργος, υποβάλλει αίτηση για επιδότηση στην αρμόδια υπηρεσία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ήτοι στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης του τόπου κατοικίας του μέσα σε 60 ημέρες από τη λύση της σχέσης εργασίας. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο αρμόδιο κατάστημα ή ηλεκτρονικά.

Παρέχονται διευκολύνσεις καταβολής των ασφαλιστικών οφειλών των επιχειρήσεων στον κλάδο της γουνοποιίας, λόγω του πολύ μεγάλου πλήγματος, που έχουν δεχθεί, με δεδομένο ότι οι κύριοι πελάτες τους προέρχονται από τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Προβλέπεται υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον τ. ΟΓΑ για φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα, συνολικής ισχύος μικρότερης από 500 ΚW (προηγουμένως το όριο ήταν τα 100 KW).

Καταργούνται τα βιβλιάρια εργασίας μισθωτών στα ξενοδοχεία. Η πλήρωση των προϋποθέσεων για την πρόσληψη ή απασχόληση (να μην πάσχει ο μισθωτός από μεταδοτική ή μολυσματική νόσο και να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση κ.ά.) αποδεικνύονται με την προσκόμιση των αντίστοιχων ιατρικών βεβαιώσεων και αντιγράφου ποινικού μητρώου.

Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του έκτακτου προσωπικού των προνοιακών φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο Εργασίας και που παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά την έναρξη ισχύος της ρύθμισης παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της υπ΄ αριθμ 7Κ/2019 Προκήρυξης ΑΣΕΠ και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Τέλος, εισάγεται ρύθμιση που ανοίγει το δρόμος για την έκδοση νέου γενικού κανονισμού για τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες στα λιμάνια της χώρας, σε συμμόρφωση με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

