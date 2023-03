Οικονομία

“Ανακυκλώνω - Αλλάζω Θερμοσίφωνα”: Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Επιδότηση για το κόστος αγοράς και εγκατάστασης ηλιακού θερμοσίφωνα. Ο οδηγός για το πρόγραμμα.



Επιδότηση από 50 έως 60 % (ή 510 έως 904 ευρώ) του κόστους αγοράς και εγκατάστασης ηλιακού θερμοσίφωνα παρέχει το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Aλλάζω Θερμοσίφωνα», ο οδηγός του οποίου αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://ypen.gov.gr/anakyklono-allazo-thermosifona/)

Η επιδότηση θα παρέχεται με επιταγή (voucher), την οποία κάθε δικαιούχος θα μπορεί να εξαργυρώνει σε προμηθευτή της επιλογής του, με εισοδηματικά κριτήρια και με προϋπόθεση την απόσυρση του υφιστάμενου ηλεκτρικού θερμοσίφωνα. Η κατανάλωση ρεύματος για τη χρήση ζεστού νερού για όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα (υπολογίζονται σε 120.000 νοικοκυριά) υπολογίζεται ότι θα μειωθεί κατά περίπου 65%.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε σχετικά:

«Tο νέο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω- Αλλάζω Θερμοσίφωνα» έρχεται να δώσει ακόμα μια σημαντική στήριξη στα νοικοκυριά, αλλά και ακόμα μια ώθηση στην πολιτική προστασίας του Περιβάλλοντος. Αξιοποιείται το ηλιακό δυναμικό της χώρας για ζεστό νερό χωρίς κόστος με προφανή περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά και προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση. Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας αποτελεί την πλέον ενεργοβόρα οικιακή συσκευή και με την αντικατάσταση του, θα ελαττωθεί σε μεγάλο βαθμό το μέσο ενεργειακό κόστος κάθε ελληνικού νοικοκυριού που θα κάνει την αντικατάσταση. Παράλληλα επιτυγχάνουμε τη μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, αφού πλέον θα αξιοποιείται το πλούσιο ηλιακό δυναμικό της χώρας μας για να έχουν τα νοικοκυριά ζεστό νερό. Μεριμνούμε αδιάκοπα τόσο για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και την προστασία του Περιβάλλοντος, όσο και για την στήριξη των προϋπολογισμών των νοικοκυριών».

Ειδικότερα τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος έχουν ως εξής:

Προκειμένου να είναι δυνατή η επιδότηση της αγοράς νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, είναι υποχρεωτική η απόσυρση προς ανακύκλωση των παλαιών θερμοσιφώνων που αντικαθίστανται.

Οι προς ανακύκλωση θερμοσίφωνες θα πρέπει:

Να είναι λειτουργικοί πριν την απόσυρσή τους, το οποίο θα επιβεβαιωθεί μετά από γενικό οπτικό έλεγχο.

Πριν την αντικατάστασή τους, να είναι τοποθετημένοι στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Να είναι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρητικότητας ? 40 λίτρων.

Δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένο στην κατοικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα.

Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση.

Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι με μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας το οποίο υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.

Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για νοικοκυριά, που έχουν υποβάλλει αίτηση ή έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως για παράδειγμα το «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» ή το «Εξοικονομώ 2021».

Κριτήρια κατάταξης

Η τελική επιλογή των δικαιούχων θα προκύψει μέσα από ένα συνδυασμό οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων:

Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας.

Οικογένειες με μέλη ΑμεΑ.

Μονογονεϊκές οικογένειες, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο.

Οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη.

Η επιδότηση ανέρχεται έως 60% της δαπάνης αγοράς κάθε νέου ηλιακού θερμοσίφωνα.

Κάθε ωφελούμενος θα λάβει επιταγή (voucher), την οποία μπορεί να εξαργυρώσει σε προμηθευτή της επιλογής του.

Στο ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τους δικαιούχους συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης.

Η τελική αξία της κάθε επιταγής εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ηλιακού θερμοσίφωνα (χωρητικότητα δεξαμενής ζεστού νερού), την τιμή αγοράς του και κυμαίνεται από 510 έως 904 ευρώ.

Το πρόγραμμα επιχορηγεί την αγορά ηλιακών θερμοσιφώνων ενεργειακής κλάσης C ή καλύτερης, με τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις.

