Κοινωνία

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ και για την Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ. Πότε θα επηρεαστεί η Αττική.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Πιο συγκεκριμένα σήμερα Πέμπτη (16-03-2023) και αύριο Παρασκευή (17-03-2023), προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από ενισχυμένους ανέμους και πιθανώς από χαλαζοπτώσεις.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Πέμπτη (16-03-2023)

μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

κατά διαστήματα στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

από το απόγευμα στην Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα.

από το βράδυ στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την κεντρική και την ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

Την Παρασκευή (17-03-2023)

στην Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν το πρωί του Σαββάτου (18-03-2023)

μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλία και την κεντρική και την ανατολική Στερεά.

μέχρι το μεσημέρι στην Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

μέχρι το απόγευμα στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.

Η Αττική ειδικότερα θα επηρεαστεί πρόσκαιρα από ισχυρές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (17-03-2023).

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Η Hellenic Train αποζημιώνει οικογένειες θυμάτων και τραυματίες - Τα ποσά

Ζάκυνθος: Το “Ναυάγιο” κλείνει ξανά μετά την αυτοψία του ΟΑΣΠ - Τι διαπιστώθηκε

“The 2Night Show”: Ο Θοδωρής Φέρρης αποκαλύπτεται (βίντεο)