Τέμπη - Απεργία: Συγκεντρώσεις σε Σύνταγμα και Κλαυθμώνος (εικόνες)

Πλήθος κόσμου στους δρόμους. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.



Συγκέντρωσεις πραγματοποιούν ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ καθώς και άλλες ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και σωματεία εργαζομένων στην πλατεία Συντάγματος στο πλαίσιο της σημερινής 24ωρης πανεργατικής απεργίας που έχει κηρυχθεί για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Ακούστε τις φωνές» είναι το κεντρικό σύνθημα της ΓΣΕΕ, η οποία σε ανακοίνωση της ζητά, μεταξύ άλλων, να αποδοθούν ευθύνες, να ληφθούν μέτρα, να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια της τραγωδίας καθώς και σύγχρονες, ασφαλείς και φθηνές συγκοινωνιακές μεταφορές.

«Για τους εργαζόμενους όλης της χώρας η διερεύνηση σε βάθος και η απόδοση ευθυνών, καθώς και η λήψη μέτρων για να μη ξαναθρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές, αποτελεί κεντρικό αίτημα της κοινωνίας και βρίσκεται στο επίκεντρο της απεργιακής μας κινητοποίησης. Η αδιαφάνεια, η συγκάλυψη, η μετάθεση ευθυνών και οι τυχόν καθυστερήσεις δε θα επιτρέψουμε να οδηγήσουν στη λήθη. Απαιτούμε να διερευνηθούν σε όλο το εύρος οι αιτίες του δυστυχήματος και να αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι. Οι κομματικές και εκλογικές σκοπιμότητες δε θα επιτρέψουμε να γίνουν αιτία εύκολων καταλογισμών και ανταλλαγής κατηγοριών», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωση της η ΓΣΕΕ.

Παράλληλα συγκέντρωση πραγματοποιεί στην πλατεία Κλαυθμώνος και η ΑΔΕΔΥ καθώς κι άλλα εργατικά σωματεία ενώ κάλεσμα για την απεργία έχουν απευθύνει και οργανώσεις της Αριστεράς καθώς και συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Οι συγκεντρωμένοι/ες θα κατευθυνθούν στη Βουλή.

Επιπλέον, μαζική απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια πραγματοποιεί το ΠΑΜΕ καθώς και πλήθος εργατικών κέντρων, Ομοσπονδίες, σωματεία, μαζικοί φορείς, φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητές. Με κεντρικό σύνθημα «Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές» οι διαδηλωτές κατευθύνονται προς τη Βουλή και θα πραγματοποιήσουν πορεία μέχρι τα γραφεία της Hellenic Train.

Αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

