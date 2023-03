Κοινωνία

ΕΥΠ: η κατάσκοπος “Μαρία Τ” που δρούσε στην Ελλάδα

Το προφίλ και η δράση της «Μαρίας Τ.». Η ανακοίνωση της ΕΥΠ.

«Σε μια σημαντική αποκάλυψη του τρόπου δράσης και διείσδυσης ξένων υπηρεσιών στη χώρα μας προχώρησε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών» σύμφωνα με ανακοίνωση της Ε.Υ.Π. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «Συγκεκριμένα, έρευνες που συστηματικά διεξήγαγε η ΕΥΠ, σε συνέχεια πληροφοριών που συνέλεξε, απέδειξαν ότι η φερόμενη ως «Μαρία Τ.», η οποία τα τελευταία χρόνια ισχυριζόταν ότι είναι Ελληνίδα και δραστηριοποιούνταν ως φωτογράφος και ιδιοκτήτρια καταστήματος ειδών χειροτεχνίας και πλεκτικής στην Αθήνα, με ελληνική υπηκοότητα και ταυτότητα από το 2018, στη πραγματικότητα είναι η ξένη υπήκοος «Irina A. S.», που δρούσε στη χώρα μας υπό «βαθύ κάλυμμα».

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη, ξεκίνησε με τον εντοπισμό απόπειρας πρόσβασης τρίτης χώρας σε στοιχεία ελλήνων πολιτών που έχουν αποβιώσει, μια διεθνώς διαπιστωμένη πρακτική των Υπηρεσιών Πληροφοριών συγκεκριμένης χώρας για τη δημιουργία της ειδικής κατηγορίας κατασκόπων με το προσωνύμιο ’’illegals’’.

Οι ’’illegals’’ στρατολογούνται και εκπαιδεύονται από τις Υπηρεσίες συγκεκριμένης ξένης χώρας, με σκοπό να τοποθετηθούν σε χώρες - στόχους, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια κατασκοπευτική δράση υπέρ της χώρας της. Για την προστασία της πραγματικής τους ταυτότητας, χρησιμοποιούν «βαθύ κάλυμμα», το οποίο δημιουργείται με παραποίηση ατομικών εγγράφων και χρήση πιστοποιητικών που προέρχονται από στοιχεία θνησιγενών βρεφών ή ατόμων που έχουν αποβιώσει. Από τη στιγμή τοποθέτησής τους στο εξωτερικό, οι ’’illegals’’ ζούνε και συμπεριφέρονται με βάση την κατασκευασμένη ιστορία που έχει δημιουργηθεί για αυτούς, ώστε να προστατεύσουν την αποστολή τους.

Το προφίλ και η δράση της «Μαρίας Τ.» παραπέμπει ευθέως στην ειδική κατηγορία των ’’illegals’’.

Η υπόθεση που μόλις αποκαλύφθηκε από την ΕΥΠ, είναι χαρακτηριστική του τρόπου σκέψης και δράσης των συγκεκριμένων Υπηρεσιών καθώς για την οικοδόμηση της ταυτότητας και του προφίλ της «Τ.» εργάστηκαν συστηματικά για πολλά έτη με κατάλληλη εκμετάλλευση προσώπων, διαδικασιών και φορέων, ώστε τελικά η αλλοδαπή «Irina» να ζει και να αναγνωρίζεται ως ελληνίδα «Μαρία», εξαπατώντας ακόμη και τους πιο κοντινούς της ανθρώπους στην Ελλάδα, που προφανώς δεν γνώριζαν την πραγματική της ταυτότητα.

Είναι προφανές ότι η δράση της «Τ.» δεν θα περιοριζόταν στην ελληνική επικράτεια, καθώς ως πολίτης της Ε.Ε., θα μπορούσε να ταξιδέψει και να εργαστεί σε αρκετές χώρες της Ευρώπης. Για αυτό και η επιτυχία της ΕΥΠ έχει μια διάσταση που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα και αφορά το σύνολο των Δυτικών χωρών γενικότερα».

