Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Μέσι: Βαρύ το κλίμα για τον Αργεντίνο

Οι φανατικοί οπαδοί κατηγορούν σε μεγάλο βαθμό τον Αργεντινό διεθνή για τον αποκλεισμό στο Champions League, από τη Μπάγερν.

Οι φανατικοί φίλαθλοι της Παρί Σεν Ζερμέν (Collectif Uktra Paris) ετοιμάζουν διαμαρτυρία κατά του Λιονέλ Μέσι στον αγώνα με τη Ρεν, για την 28η αγωνιστική της Ligue 1, που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (19/3).

Αυτό αναφέρει η εφημερίδα της Καταλωνίας «Mundo Deportivo», παρουσιάζοντας σχετικές μαρτυρίες αλλά και αναρτήσεις στα social media.

«Ας σφυρίξουμε τον Μέσι την επόμενη Κυριακή. Έχει πολύ υψηλό μισθό για αυτό που κάνει στο γήπεδο», αναφέρει οπαδός.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι φανατικοί οπαδοί κατηγορούν σε μεγάλο βαθμό τον Αργεντινό διεθνή για τον αποκλεισμό στο Champions League, από τη Μπάγερν.

Επιπλέον, το γεγονός ότι ο επιθετικός, ο οποίος ολοκληρώνει το συμβόλαιό του στο τέλος της σεζόν, δεν έχει ανανεώσει ακόμη, οδηγεί τους φανατικούς οπαδούς να επικρίνουν τον πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα.

Ο 35χρονος Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στη δεύτερη σεζόν του στην Παρί Σεν Ζερμέν. Τη φετινή σεζόν έχει 18 γκολ και 17 ασίστ σε 31 αγώνες.

