Εκλογές στην Τουρκία: μεγαλώνει η “ψαλίδα” Ερντογάν - Κιλιτσντάρογλου

Τι δείχνουν νέες δημοσκοπήσεις σχετικά με την διαφορά του Ρ.Τ. Ερντογάν και του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Δύο νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν ξανά τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου να προηγείται του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με την εταιρεία Europol η διαφορά μεταξύ Κιλιτσντάρογλου και Ερντογάν είναι τεράστια. Ο υποψήφιος της συμμαχίας της αντιπολίτευσης λαμβάνει 57% και της κυβερνητικής συμμαχίας 43%.

Ενδιαφέρουσα ωστόσο είναι και η δημοσκόπηση της εταιρείας ΜΑΚ σύμφωνα με την οποία προηγείται ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου με 5%. Στην ίδια έρευνα όμως το 8% φέρεται να είναι αναποφάσιστο. Μόνο που οι περισσότεροι αναποφάσιστοι στηρίζουν το φιλοκουρδικό κόμμα ΗDP, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Φαίνεται ότι καθοριστική θα είναι η συνάντηση που θα έχει το Σάββατο ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου με το φιλοκουρδικό κόμμα από το οποίο θα ζητήσει στήριξη.

Από την άλλη η κυβερνητική συμμαχία παρότι όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις δίνουν βέβαια νίκη στον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, αμφισβητεί τα αποτελέσματά της λέγοντας ότι έχει τις δικές της δημοσκοπήσεις. Όπως δήλωσε αξιωματούχος του κυβερνώντος κόμματος ο Τούρκος Πρόεδρος έχει στο γραφείο του δημοσκόπηση που δείχνει το ποσοστό του να είναι 53%, το ΑΚ Κόμμα στο 41% και τη Λαϊκή Συμμαχία στο 51%.

