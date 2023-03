Πολιτική

Βαρουφάκης: νέα προσαγωγή για την επίθεση στα Εξάρχεια

Ο νεαρός, εξετάζεται ως ύποπτος για την συμμετοχή του στην ομάδα των ατόμων που επιτέθηκαν στον Γιάνη Βαρουφάκη.

Νέα προσαγωγή πραγματοποιήθηκε για τον ξυλοδαρμό του γενικού Γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη στα Εξάρχεια, ο οποίος αφέθηκε τελικά ελεύθερος.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα νεαρό άτομο που δεν έχει απασχολήσει ποτέ ξανά τις αρχές, βρίσκεται στα γραφεία της Κρατικής Ασφάλειας, ως ύποπτος για την επίθεση στον Γιάνη Βαρουφάκη.

Τα στελέχη της Κρατικής Ασφάλειας, εντόπισαν τον 35χρονο καθώς εξετάζεται εάν εμπλέκεται στον ξυλοδαρμό του Γενικού Γραμματέα του ΜεΡΑ25.

Αναμένεται να διαπιστωθεί αν η ανακρίτρια θα βγάλει ένταλμα ή εάν θα καλέσει η ίδια για εξηγήσεις το άτομο το οποίο έχει προσαχθεί.

