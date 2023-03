Κοινωνία

Κεραμέως για Πανελλαδικές εξετάσεις: Οι εκλογές δεν θα επηρεάσουν το πρόγραμμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως διαβεβαίωσε υπάρχει συνεννόηση με τον πρωθυπουργό για το ζήτημα και οι εκλογές δεν θα επηρεάσουν τις εξετάσεις.

Σε ότι αφορά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και αν η ημερομηνία τους θα επηρεαστεί από τις εκλογές του 2023 αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8, η υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί και θα ξεκινήσουν την 1η Ιουνίου.

Όπως διαβεβαίωσε υπάρχει συνεννόηση με τον πρωθυπουργό για το ζήτημα και οι εκλογές δεν θα επηρεάσουν τις εξετάσεις. «Έχει γίνει ένας σχεδιασμός σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις, το πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί από πέρσι. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν την 1η Ιουνίου για τα Επαγγελματικά Λύκεια και στις 2 Ιουνίου για τα Γενικά Λύκεια και τα ειδικά μαθήματα τελειώνουν περί τα τέλη Ιουνίου.

Δηλαδή, όλος ο Ιούνιος θα είναι αφιερωμένος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό προφανώς είναι σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό. Και δεν είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά φέτος, από σεβασμό στους υποψηφίους, όλο το πρόγραμμα των Πανελλαδικών δημοσιοποιήθηκε την περσινή χρονιά για την φετινή», είπε χαρακτηριστικά η κυρία Κεραμέως.

Ακόμα η υπουργός Παιδείας, υπογράμμισε ότι η πλατφόρμα είναι ήδη ανοιχτή, για υποβολή αιτήσεων για εξετάσεις στα πρότυπα και για ηλεκτρονική κλήρωση για εισαγωγή στα πειραματικά σχολεία, έως τη Δευτέρα 27 Μαρτίου και ώρα 2 το μεσημέρι. Οι εξετάσεις εισαγωγής θα λάβουν χώρα το Σάββατο 29 Απριλίου και η ηλεκτρονική κλήρωση για εισαγωγή στα πειραματικά θα λάβει χώρα την Παρασκευή 28 Απριλίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Η Hellenic Train αποζημιώνει οικογένειες θυμάτων και τραυματίες - Τα ποσά

Ζάκυνθος: Το “Ναυάγιο” κλείνει ξανά μετά την αυτοψία του ΟΑΣΠ - Τι διαπιστώθηκε

Κατώτατος μισθός: αυριο οι ανακοινώσεις για την αύξησή του