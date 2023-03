Αθλητικά

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός: Νίκη γοήτρου για τους “πράσινους”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό, που στρέφει τώρα την προσοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Δίνοντας έμφαση στην άμυνα, ο Παναθηναϊκός σημείωσε στο «Astroballe» το τρίτο του εφετινό ευρωπαϊκό «διπλό» και πλέον επικεντρώνεται στο προσεχές ντέρμπι «αιωνίων» της Α1 Ανδρών/Basket League, με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ (19/3, 15:45). Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 86-82 της Βιλερμπάν, για την 29η αγωνιστική της Euroleague, συμπληρώνοντας τις δέκα νίκες και υποχρεώνοντας τους Γάλλους στην όγδοη διαδοχική ήττα τους και 21η στο σύνολο.

Σε έναν αγώνα άνευ κινήτρου και για τις δύο ομάδες, καθώς δεν έχουν ελπίδες πρόκρισης στα πλέι οφ, ο Παναθηναϊκός εξαργύρωσε την εξαιρετική του δεύτερη περίοδο, όταν με επιμέρους σκορ 32-17 πέτυχε την ανατροπή, ξέφυγε με +9 (52-43) και «έχτισε» ψυχολογία ενόψει της συνέχειας της αναμέτρησης.

Μάλιστα, το «διπλό» που έψαχνε από τις 2/12/2022 και τη νίκη επί της Ζαλγκίρις, ήρθε σε μία βραδιά που απουσίασε ο τραυματίας Δημήτρης Αγραβάνης, ο Νέιτ Γουόλτερς έμεινε προληπτικά και για λόγους συντήρησης εκτός 12άδας και ο Ματέους Πονίτκα υπέστη διάστρεμμα δεξιάς ποδοκνημικής στη δεύτερη περίοδο και δεν επέστρεψε στον αγώνα.

Η τριάδα των Αμερικανών Πάρις Λι, Ντουέιν Μπέικον και Ντέρικ Γουίλιαμς, έκαναν τη διαφορά στην «πράσινη» επίθεση με 14, 13 και 13 πόντους αντίστοιχα, ενώ από τη Βιλερμπάν ο Γιουσούφα Φαλ με 13 πόντους και 12 ριμπάουντ ήταν απελπιστικά μόνος για την ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 43-52, 62-70, 82-86

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Η Hellenic Train αποζημιώνει οικογένειες θυμάτων και τραυματίες - Τα ποσά

Ζάκυνθος: Το “Ναυάγιο” κλείνει ξανά μετά την αυτοψία του ΟΑΣΠ - Τι διαπιστώθηκε

Ηράκλειο – κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία: Βεντούζες του έπαιρνα… κι έπιασε φωτιά