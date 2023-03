Πολιτική

ΟΗΕ: Ο Δένδιας εγκαινίασε την επίσημη εκστρατεία για την ελληνική υποψηφιότητα στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ συναντήθηκε στην έδρα του ΟΗΕ με τον Αντόνιο Γκουτέρες, για να του παρουσιάσει και επισήμως την ελληνική υποψηφιότητα.



Την επίσημη εκστρατεία της ελληνικής υποψηφιότητας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2025-26 εγκαινίασε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ. Η ελληνική υποψηφιότητα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει ως στόχο να διευρύνει το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας μας στη διεθνή σκηνή.

Παρουσία δεκάδων επικεφαλής μονίμων αντιπροσωπειών απ’ όλο τον κόσμο, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η «η Ελλάδα πάντα υποστηρίζει τον διάλογο και τη διπλωματία ως το μοναδικό βιώσιμο μέσο για την επίτευξη των κύριων στόχων αυτού του Οργανισμού: Τη διεθνή ειρήνη, την ανάπτυξη και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ο κ. Δένδιας στάθηκε στις λέξεις δημοκρατία, διάλογος και διπλωματία, οι οποίες θα αποτελέσουν τον οδικό χάρτη για την ελληνική υποψηφιότητα στο ΣΑ του ΟΗΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέλυσε διεξοδικά τις περιφερειακές προτεραιότητες που έχει θέσει η Ελλάδα, οι οποίες εδράζονται στις αρχές της πολυμέρειας και του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου με στόχο την υπεράσπιση των αρχών της διεθνούς τάξης που στηρίζεται σε κανόνες.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα «είναι σθεναρά προσηλωμένη στην προώθηση της πολυμέρειας που βασίζεται σε κανόνες, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, θα συνεργαστούμε με όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών για να υποστηρίξουμε το σύστημα συλλογικής ασφάλειας που θεσπίστηκε από τον Χάρτη, με ιδιαίτερη έμφαση στην απαγόρευση χρήσης ή απειλής χρήσης βίας».

Συνάντηση με τον ΓΓ ΟΗΕ @antonioguterres στην Νέα Υόρκη. Στην ατζέντα των συνομιλιών:

??Διεθνή & περιφερειακά ζητήματα, ???? εισβολή σε ????, Κυπριακό, Ανατολική Μεσόγειος, Δυτικά Βαλκάνια

??παγκόσμια ζητήματα, κλιματική αλλαγή, ανθρώπινα δικαιώματα (1/2) pic.twitter.com/OJxV1qMcnN — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 16, 2023

Όσον αφορά τις προτεραιότητες που χαρακτηρίζουν την ελληνική υποψηφιότητα, ο κ. Δένδιας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, καθώς, όπως είπε, η Ελλάδα θα εργαστεί στο ΣΑ για τη περαιτέρω προώθηση των αρχών του Δικαίου της Θάλασσας

Συνάντηση Ν. Δένδια με τον ΓΓ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

Λίγο νωρίτερα, ο ΥΠΕΞ είχε συναντηθεί στην έδρα του ΟΗΕ με τον ΓΓ, Αντόνιο Γκουτέρες, για να του παρουσιάσει και επισήμως την ελληνική υποψηφιότητα. Μεταξύ των άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν οι προοπτικές για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό μετά την εκλογή του νέου πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το μήνυμα που μετέφερε ο κ. Δένδιας είναι ότι η εκλογή ενός νέου προέδρου αποτελεί μια καλή αφορμή για να διερευνηθεί εάν υπάρχει περιθώριο για μια νέα πρωτοβουλία που θα μπορούσε να βοηθήσει να ξεπεραστεί το υπάρχον αδιέξοδο. Υπό αυτό το πρίσμα, ο υπουργός εξήγησε είναι ότι αυτό που κάνει η Ελλάδα είναι να ενθαρρύνει τον ΓΓ να αναλάβει περαιτέρω προσπάθειες για την επίλυση του Κυπριακού, πάντοτε εντός του πλαισίου που έχει καθοριστεί από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Σε ερώτηση για τη στάση που τήρησε ο ΓΓ απέναντι στην ελληνική υποψηφιότητα, ο κ. Δένδιας σχολίασε ότι «ο Γενικός Γραμματέας καλοδέχθηκε το φυλλάδιο και την υποψηφιότητα. Βεβαίως, δεν θα μπορούσε να πάρει θέση σε αυτό. Αλλά, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν τον είδα δυσαρεστημένο».

Συζητήσαμε με τον ΓΓ του ΟΗΕ για ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως για το Κυπριακό & τη δυνατότητα νέας πρωτοβουλίας μετά την εκλογή του Ν. Χριστοδουλίδη στην Προεδρία της ????, την κατάσταση στην Ουκρανία, στην Ανατολική Μεσόγειο κ. ά. (δήλωση μετά τη συνάντηση με @antonioguterres). pic.twitter.com/36IsHTXAuK

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 16, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Αντιδράσεις και έρευνα από την ΓΑΔΑ για το περιστατικό με τον γερανό της ΕΛΑΣ (βίντεο)

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια την Παρασκευή

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 178 σημεία