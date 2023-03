Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Στον εφέτη ανακριτή ο επιθεωρητής και δυο σταθμάρχες

Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Με ποιες κατηγορίες βαρύνονται ο επιθεωρητής του ΟΣΕ και οι δυο σταθμάρχες.

Άλλα τρία πρόσωπα, σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για το δυστύχημα στα Τέμπη, αναμένεται να περάσουν σήμερα, το κατώφλι του δικαστικού Μεγάρου Λάρισας.

Ενώπιον του ειδικού εφέτη ανακριτή που έχει αναλάβει την υπόθεση αναμένεται να βρεθούν ο επιθεωρητής του ΟΣΕ, που έβγαζε τις βάρδιες, στο σταθμαρχείο Λάρισας, αλλά και δύο σταθμάρχες, ένας έμπειρος και ένας συμβασιούχος, που και οι δύο φέρονται εκείνο το βράδυ να έφυγαν νωρίτερα από τις θέσεις τους.

Και στους τρεις έχουν ασκηθεί διώξεις, για διατάραξη συγκοινωνιών, σε βαθμό κακουργήματος, ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια, σε βαθμό πλημμελήματος.

Πιθανόν να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Την ίδια ώρα, σχεδόν απομονωμένος παραμένει στις φυλακές της Λάρισας ο Σταθμάρχης βάρδιας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, τον επισκέπτονται η σύζυγος και οι δικηγόροι του, τα μόνα άτομα που έχει δει όλες αυτές τις ημέρες, ενώ ο ίδιος προτιμά να μην έρχεται σε επαφή με άλλους κρατούμενους, προκειμένου να μην συζητά με κανέναν για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

